Ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους νεκρούς από χανταϊό

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τους επιβάτες που βρίσκονται στο πλοίο - Έχουν ληφθεί αυστηρά προληπτικά μέτρα
Το δεξαμενόπλοιο Hondius / REUTERS TV via REUTERS

Ένας Έλληνας επιβάτης βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το οποίο αγκυροβόλησε στο Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς τρία άτομα πέθαναν από χανταϊό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο «σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό ιατρικό περιστατικό στο πλοίο m/v Hondius της Oceanwide Expeditions, το οποίο πλέει ανοιχτά στο Πράσινο Ακρωτήρι».

Σύμφωνα με την εταιρεία, στις 11 Απριλίου ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω, χωρίς να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Στις 24 Απριλίου η σορός μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη, συνοδευόμενη από τη σύζυγό του, η οποία λίγες ημέρες αργότερα επίσης κατέληξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής.

Στις 27 Απριλίου, άλλος επιβάτης ασθένησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Γιοχάνεσμπουργκ. Στον ασθενή έχει εντοπιστεί ο hantavirus.

Στις 2 Μαΐου καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος επιβάτη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία.

Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ των περιστατικών και του hantavirus, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια των θανάτων.

Το πλοίο παραμένει σε αναμονή ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες. Οι διαδικασίες αποβίβασης και ιατρικής μεταφοράς απαιτούν συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και εξετάζει πιθανά λιμάνια αποβίβασης, όπως η Λας Πάλμας και η Τενερίφη.

Η λίστα με τους επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο

Στο πλοίο έχουν ληφθεί αυστηρά προληπτικά μέτρα, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούνται και λαμβάνουν υποστήριξη.

