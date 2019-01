Ταλιμπάν: Ανακοίνωσαν συμφωνία με τις ΗΠΑ για τερματισμό του 17ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν

Οι διαπραγματευτές των Ταλιμπάν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συναντήθηκαν στο Κατάρ, για τον 4ο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών, κατέληξαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με πηγές των ανταρτών.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Ζαλμάι Χαλιλζάντ οδεύει ήδη προς την Καμπούλ για να ενημερώσει τον πρόεδρο του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι για την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε αυτές τις εξαήμερες συνομιλίες.

Via @Reuters: Foreign troops to quit Afghanistan in 18 months under draft deal: Taliban officials https://t.co/U9WBlmZ1NJ pic.twitter.com/v2qafKjL6Y

