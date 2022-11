Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής του αεροπλάνου της Precision Air στη λίμνη Βικτώρια της Τανζανίας λόγω κακοκαιρίας.

Μέσα στο αεροπλάνο βρίσκονταν 43 επιβαίνοντες, από τους οποίους 39 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και δύο μέλη πληρώματος, το οποίο συνετρίβη στη μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής, αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter του κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας, TCB.

Το αεροπλάνο ATR 42 απογειώθηκε από το Νταρ ελ Σαλάμ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, με προορισμό την Μπουκόμπα, μια πόλη στην όχθη της λίμνης Βικτώρια, από την οποία πηγάζει ο Νείλος.

#DODOMA



Tanzania's passengers plane Precision Air flight goes down in Lake Victoria while trying to land at an airport in Bukoba "due to storm and heavy rains", the country’s state broadcaster, TBC is reporting.



15 people have been rescued so far.



pic.twitter.com/SRet0ltFxU