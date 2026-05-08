Χανταϊός – Βασιλακόπουλος: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου ίσως μολύνθηκαν «μαζικά στη ζούγκλα» – Τι αναφέρει για τον Έλληνα ομογενή

Την αλήθεια για το το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας διασποράς του χανταϊού, αλλά και για τον Έλληνα επιβάτη, έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο κ. Βασιλακόπουλος μίλησε στο iatropedia.gr και ανέλυσε την επικρατέστερη, μέχρι στιγμής, εκδοχή για το πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο Hondius. Εκείνος ρίχνει τους τόνους της ανησυχίας με επιστημονικά επιχειρήματα, ενώ απαντά κατηγορηματικά στα «fake news» που κυκλοφορούν σχετικά με την ταυτότητα του Έλληνα ταξιδιώτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο συναγερμός που έχει σημάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται περισσότερο στα αυστηρά αντανακλαστικά που άφησε πίσω της η πανδημία του κορονοϊού, παρά σε έναν άμεσο, ανεξέλεγκτο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πώς έγινε η μετάδοση: Οι εκδρομές στη ζούγκλα και το σενάριο της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι, το πώς ακριβώς μολύνθηκαν οι επιβάτες. Ο κ. Βασιλακόπουλος είναι σαφής: το ίδιο το πλοίο δεν φαίνεται να αποτελεί εστία μόλυνσης, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ύπαρξη τρωκτικών στο εσωτερικό του. Η μετάδοση φαίνεται να συνέβη κατά τη διάρκεια των χερσαίων εκδρομών που πραγματοποιούσαν οι επιβάτες.

«Δεν υπάρχει -σε καμία των περιπτώσεων- θέμα με τρωκτικά από το πλοίο. Το θέμα φαίνεται να προέκυψε, από τις εκδρομές που έκαναν οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες. Το πλοίο δεν έχει μέσα τρωκτικά. Μια χαρά είναι το πλοίο. Οι επιβάτες, όμως, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κατέβαιναν κι έκαναν περιηγήσεις στην άγρια φύση. Δεν έκαναν -όπως λένε οι πληροφορίες μας από τις επαφές μας με τους διεθνείς Οργανισμούς- μια περιήγηση στις πόλεις στα λιμάνια, όπου έδενε το πλοίο, πήγαιναν να ψωνίσουν, να φάνε και να φύγουν. Πήγαιναν στην ζούγκλα κι έκαναν ριψοκίνδυνες αποστολές. Το πιο απλό που μπορεί να σου συμβεί σ’ αυτό το περιβάλλον, είναι να σε τσιμπήσει κάτι που δεν πρέπει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέχεια των προηγούμενων δεδομένων, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο παραμένει σπάνια, ακόμη και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη κι αν πρόκειται για την υποπαραλλαγή των Άνδεων.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, μέχρι στιγμής, μόνο σε τρεις περιπτώσεις φαίνεται -από τα προκαταρκτικά δεδομένα- να μεταδόθηκε ο ιός από τον έναν επιβάτη στον άλλο.

Τα περισσότερα από τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο, εικάζεται πώς ήταν επιβάτες που μολύνθηκαν μαζικά στη ζούγκλα από την επαφή τους με άγνωστους ξενιστές – πιθανόν μολυσμένα τρωκτικά.

«Εκτεταμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι αυτό το οποίο μάλλον έχει συμβεί. Από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να είναι τρία από τα κρούσματα: Το ανδρόγυνο και ίσως άλλο ένα άτομο. Όλα τα άλλα δεν πρέπει να είναι με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διερευνάται, αλλά τα προκαταρκτικά στοιχεία (preliminary) δείχνουν αυτό», λέει.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι διεθνείς Οργανισμοί, είναι καθησυχαστικοί, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, κ. Βασιλακόπουλο.

Η αλήθεια για τον Έλληνα επιβάτη και η διάψευση των φημών

Αναφορικά με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο πλοίο, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει και τον περιγράφουν ως «70χρονο ομογενή» από τον οποίο «ζητήθηκε το ιατρικό του ιστορικό».

Τα πραγματικά δεδομένα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, διαμορφώνονται ως εξής:

Καμία λήψη ιατρικού ιστορικού: Ο ΕΟΔΥ επικοινώνησε θεσμικά με τον Έλληνα επιβάτη, όπως οφείλει, χωρίς ωστόσο να προβεί σε ιατρικές ερωτήσεις ή καταγραφή ιστορικού.

Ο ΕΟΔΥ επικοινώνησε θεσμικά με τον Έλληνα επιβάτη, όπως οφείλει, χωρίς ωστόσο να προβεί σε ιατρικές ερωτήσεις ή καταγραφή ιστορικού. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Ο επιβάτης εξέφρασε τη ρητή επιθυμία να μην υπάρξει καμία απολύτως δημοσιοποίηση των στοιχείων του, αίτημα το οποίο ο ΕΟΔΥ σέβεται απόλυτα. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση με προσωπικά στοιχεία.

Ο επιβάτης εξέφρασε τη ρητή επιθυμία να μην υπάρξει καμία απολύτως δημοσιοποίηση των στοιχείων του, αίτημα το οποίο ο ΕΟΔΥ σέβεται απόλυτα. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση με προσωπικά στοιχεία. Διάψευση περί ομογενούς: Οι πληροφορίες που τον φέρουν ως ομογενή δεν απηχούν την αλήθεια, ενώ ο Οργανισμός διαψεύδει συνολικά τις λεπτομέρειες που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο.

Οι πληροφορίες που τον φέρουν ως ομογενή δεν απηχούν την αλήθεια, ενώ ο Οργανισμός διαψεύδει συνολικά τις λεπτομέρειες που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο. Απουσία συμπτωμάτων: Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση (ούτε μέσω του συστήματος καταγραφής υπόπτων κρουσμάτων) ότι ο Έλληνας επιβάτης έχει αναπτύξει συμπτώματα.

Ο χανταϊός, η θνητότητα και η «υπερβολή» των μέτρων

Ο χανταϊός δεν είναι καινούργιος ιός. Πρόκειται για παθογόνο γνωστό εδώ και δεκαετίες, με τα αμερικανικά στελέχη, ωστόσο, να εμφανίζουν σημαντικές διαφορές από αυτά που συναντάμε στην Ευρώπη.

«Έχουμε να κάνουμε με κάτι που υπάρχει εδώ και 50-60 χρόνια σε όλο τον κόσμο», διευκρινίζει ο κ. Βασιλακόπουλος και συνεχίζει:

« Ωστόσο, αυτοί οι ιοί της Αμερικής, (πιθανότατα το στέλεχος των Άνδεων που έχει ταυτοποιηθεί σε μία μόνο περίπτωση), όταν κάνουν σοβαρό πνευμονικό σύνδρομο (Pulmonary Hantavirus Syndrome), έχουν σχετικά υψηλή θνητότητα. Είναι διαφορετικός ο ιός που είναι στην Ευρώπη και στην Ασία, ο οποίος κάνει πυρετούς ή –αν κάνει βαριά νόσο– νεφρική ανεπάρκεια και αιμορραγίες. Οι ιοί της Αμερικής κάνουν πνευμονικό σύνδρομο και αυτό το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δει ποτέ τέτοιο στέλεχος», τονίζει ο επιστήμονας.

Παρά την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου στελέχους, ωστόσο, για όσους νοσήσουν βαριά, οι διεθνείς υγειονομικές αρχές είναι καθησυχαστικές.

Ο κ. Βασιλακόπουλος εξηγεί πως η σημερινή κινητοποίηση έχει τις ρίζες της στην εμπειρία της COVID-19: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχουν βγάλει ξεκάθαρο statement ότι ο κίνδυνος κρίνεται πάρα πολύ χαμηλός. Η υπερβολή στα μέτρα υπάρχει σίγουρα, αλλά οφείλεται στο ότι υπήρξε το προηγούμενο πρόβλημα (σ.σ. κορονοϊός) και πλέον υπάρχει μια ευαισθησία, για να φανούμε ότι τα ελέγχουμε όλα. Αν δεν είχε υπάρξει ο κορονοϊός, είναι ζήτημα αν αυτό το γεγονός θα ήταν στα «ψιλά» κάποιας εφημερίδας», επισημαίνει ο ίδιος.

Τα επόμενα βήματα και ο επαναπατρισμός

Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης βρίσκεται πλέον σε φάση σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά την Κυριακή το βράδυ.

Το ακριβές πρωτόκολλο για τον επαναπατρισμό των επιβατών δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», αλλά συζητείται καθημερινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τον ΠΟΥ. Σε επαφή βρίσκεται και ο δικός μας ΕΟΔΥ.

Όλες οι επίσημες οδηγίες και οι αποφάσεις για τη διαχείριση των επιβατών αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα.

Πηγή: iatropedia.gr