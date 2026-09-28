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Τέιλορ Σουίφτ: Με 31 βραβεία έγινε η πιο βραβευμένη τραγουδίστρια των MTV Music Awards – Η αφιέρωση στην Ντόλι Πάρτον

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ άνοιξαν το show και στη συνέχεια κέρδισαν το βραβείο καλύτερης συνεργασίας
Taylor Swift
REUTERS/Caroline Brehman
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Έχοντας 31 βραβεία MTV στην «πλάτη» της, η Τέιλορ Σουίφτ έγινε και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Music Awards. Η γνωστή τραγουδίστρια ξεπέρασε την Μπιγιόνσε, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Τα MTV Music Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (27.09.2026) με την βραδιά να ξεκινά ιδανικά για την Τέιλορ Σουίφτ που έλαβε το πρώτο βραβείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή – μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει τη συμβολή των καλλιτεχνών στη δημιουργική εξέλιξη των μουσικών βίντεο και στην οπτική αφήγηση.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο, λέγοντας πως εδώ και δύο δεκαετίες συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των βίντεο κλιπ, ενώ έχει γράψει και σκηνοθετήσει η ίδια δεκάδες παραγωγές.

Λίγο αργότερα, η Τέιλορ Σουίφτ κέρδισε και το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς με το «The Fate of Ophelia», από το τελευταίο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl».

REUTERS
REUTERS/Caroline Brehman

Αφιέρωσε το εν λόγω βραβείο στην αείμνηστη Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Δεν παρέλειψε να την χαρακτηρίσει «απόλυτη showgirl» και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που γνώρισε ποτέ η μουσική.

Η βραδιά αποτέλεσε επίσης το σκηνικό για την αποκάλυψη του νέου της μουσικού βίντεο «Patient Zero». Τη σκηνοθεσία υπέγραψε η ίδια, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Κόλιν Φάρελ και Ντακότα Τζόνσον. Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο της νέο single μετά τον γάμο της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, τον περασμένο Ιούλιο.

Σημαντική παρουσία στη διοργάνωση είχε και η Μαντόνα, η οποία άνοιξε το λαμπερό σόου ερμηνεύοντας το «Bring Your Love» μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Οι δύο καλλιτέχνιδες κέρδισαν αργότερα το βραβείο καλύτερης συνεργασίας, ενώ η βασίλισσα της ποπ αναδείχθηκε και Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το μεγάλο αφιέρωμα στη Ντόλι Πάρτον. Η Κέισι Μάσγκρεϊβς συγκίνησε το κοινό ερμηνεύοντας το εμβληματικό «I Will Always Love You», σε μια υπενθύμιση της τεράστιας κληρονομιάς που άφησε πίσω της η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι.

Το κοινό απόλαυσε επίσης εμφανίσεις από τους Bruno Mars, Raye, Shaboozey, Gunna, Charli xcx, Lisa και άλλους δημοφιλείς καλλιτέχνες, με το μουσικό θέαμα να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στο φινάλε των βραβείων, το βραβείο Video Vanguard απονεμήθηκε στους Nirvana, τιμώντας τη διαχρονική επιρροή του θρυλικού συγκροτήματος στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Τα μέλη του συγκροτήματος, Κριστ Νοβοσέλιτς, Ντέιβ Γκρολ και Πατ Σμιρ, παρέλαβαν τη διάκριση και απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Κερτ Κομπέιν, υπογραμμίζοντας πως η μουσική των Nirvana εξακολουθεί να εμπνέει γενιές ακροατών που αναζητούν την αυθεντικότητα και την ελευθερία έκφρασης.

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