Τέξας: Έξι οι νεκροί από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους από το Μεξικό – Μετέφερε παιδί με σοβαρά εγκαύματα

Έξι φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από την συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους από το Μεξικό που έπεσε την Δευτέρα (22/12/2025) κοντά στις ακτές του Τέξας.

Διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν σήμερα (24/12/2025) το πτώμα ενός Μεξικανού ο οποίος επέβαινε στο στρατιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στις ακτές του Τέξας, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών του αεροπορικού δυστυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μέριδα της μεξικανικής πολιτείας Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), εκτελώντας διακομιδή παιδιού με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο του Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον του Τέξας.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σκόουλς.

Δύο επιζήσαντες «βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: A Mexican Navy plane carrying burn patients to a Texas hospital crashed into Galveston Bay while approaching the airport, killing at least five people.



Local fishermen rushed to the wreckage to search for survivors. pic.twitter.com/fgP570hOS3 — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) December 23, 2025

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άλλοι πέντε άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα ήταν τρία μέλη του πληρώματος, ένας γιατρός και ο ασθενής – ένα παιδί μόλις δύο ετών.

#PlaneCrash in #GalvestonBay #Texas crashes probably due to foggy conditions, which is being investigated.

4+fatalies reported till now & 2 survivors rescued.

The plane was carrying medical relief for Mexican Childern with severe burns. pic.twitter.com/XJE0xCx2VW — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) December 23, 2025

Μια νοσηλεύτρια και μια συνοδός του παιδιού επέζησαν της συντριβής.