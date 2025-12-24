Κόσμος

Τέξας: Έξι οι νεκροί από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους από το Μεξικό – Μετέφερε παιδί με σοβαρά εγκαύματα

Μια νοσηλεύτρια και μια συνοδός του παιδιού επέζησαν της συντριβής
αεροπλάνο

Έξι φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από την συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους από το Μεξικό που έπεσε την Δευτέρα (22/12/2025) κοντά στις ακτές του Τέξας.

Διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν σήμερα (24/12/2025) το πτώμα ενός Μεξικανού ο οποίος επέβαινε στο στρατιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στις ακτές του Τέξας, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών του αεροπορικού δυστυχήματος.

Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μέριδα της μεξικανικής πολιτείας Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), εκτελώντας διακομιδή παιδιού με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο του Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον του Τέξας.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σκόουλς.

Δύο επιζήσαντες «βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άλλοι πέντε άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα ήταν τρία μέλη του πληρώματος, ένας γιατρός και ο ασθενής – ένα παιδί μόλις δύο ετών.

Μια νοσηλεύτρια και μια συνοδός του παιδιού επέζησαν της συντριβής.

