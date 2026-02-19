Συμβαίνει τώρα:
Telegram: Απορρίπτει τον ρωσικό ισχυρισμό ότι ξένοι κατάσκοποι μπορούν να διαβάσουν μηνύματα στρατιωτών

Το Telegram, μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία, χρησιμοποιείται ευρέως από τους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία
Το Telegram λέει ότι δεν έχει εντοπίσει παραβιάσεις στην κρυπτογράφησή του, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της ρωσικής κυβέρνησης ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και κατάσκοποι, μπορούν να δουν μηνύματα που έχουν σταλεί από Ρώσους στρατιώτες μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων.

Η ρωσική κρατική ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες εισήγαγε περιορισμούς στο Telegram, μια σημαντική πλατφόρμα για δημόσιες και ιδιωτικές επικοινωνίες στη χώρα, λόγω της αποτυχίας, όπως τη χαρακτηρίζει, της εταιρίας να διαγράψει εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Ανάπτυξης Μαξούντ Σαντάγιεφ δήλωσε χθες (18.02.2026) ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να δουν μηνύματα στο Telegram που εστάλησαν από ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία.

Ρώσοι στρατιώτες, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικοί έχουν δηλώσει ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως από στρατιώτες στον πόλεμο στην Ουκρανία–όχι μόνο για να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους στην πατρίδα, αλλά κάποιες φορές και για επιχειρησιακά ζητήματα.

Σε απάντηση στο αίτημα του Reuters για σχόλιο, η εταιρία δήλωσε: «Δεν έχουν εντοπιστεί παραβιάσεις στην κρυπτογράφηση του Telegram. Ο ισχυρισμός της ρωσικής κυβέρνησης ότι η κρυπτογράφησή μας έχει τεθεί σε κίνδυνο είναι ένα εσκεμμένο κατασκεύασμα με στόχο να δικαιολογήσει την απαγόρευση του Telegram και να εξωθήσει πολίτες σε μια κρατικά ελεγχόμενη πλατφόρμα μηνυμάτων που έχει σχεδιαστεί για μαζική παρακολούθηση και λογοκρισία».

Η Ρωσία έχει επίσης μπλοκάρει ή θέσει περιορισμούς σε άλλες ξένες πλατφόρμες μηνυμάτων, όπως το WhatsApp της Meta και το FaceTime της Apple. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να στραφούν στη νέα κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή που ονομάζεται MAX, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο παρακολούθησης.

