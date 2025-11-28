Κόσμος

Telegraph: Ο Τραμπ έτοιμος να αναγνωρίσει κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η πρόταση θα μεταφερθεί στον Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία αρχείου / Kevin Lamarque / REUTERS

Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως μέρος της Ρωσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε την Παρασκευή (28.11.2025) η Telegraph.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ θα στείλει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για να καταθέσουν τη σχετική προσφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

Η πρόταση να αναγνωριστεί η κυριαρχία της Ρωσίας αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Την Πέμπτη (27.11.2025), ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικών εδαφών από τις ΗΠΑ θα είναι ένα από τα κομβικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ. 

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έλαβε μια αναθεωρημένη στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη την προηγούμενη εβδομάδα.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο είχε διαμορφώσει ο Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, περιλάμβανε τη «de facto» αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς. Η στρατηγική πρότεινε επίσης τη «de facto» αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή επαφής στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας, μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είναι λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Κόσμος
