Financial Times: ΗΠΑ και Ουκρανία έφτιαξαν νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων – «Θετικό και πλήρως αναθεωρημένο»

Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να συμφωνήσει σε μία πρόταση 28 σημείων που είχε εκπονηθεί από αξιωματούχους της Ουάσινγκτον και της Μόσχας
Οχήματα καίγονται κοντά σε πολυκατοικία που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Χάρκοβο της Ουκρανίας
Οχήματα καίγονται κοντά σε πολυκατοικία που χτυπήθηκε από ρωσικό drone στο Χάρκοβο της Ουκρανίας / REUTERS

Ένα νέο ειρηνευτικό συμφωνητικό 19 σημείων συνέταξαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, ωστόσο άφησαν τα πιο ευαίσθητα πολιτικά στοιχεία να αποφασιστούν από τους Προέδρους των χωρών, σύμφωνα με τους «Financial Times», που επικαλούνται τον πρώτο αναπληρωτή, Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Κισλίτσια.

Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να συμφωνήσει σε μία πρόταση 28 σημείων που είχε εκπονηθεί από αξιωματούχους της Ουάσινγκτον και της Μόσχας και ξεπερνούσε πολλά από τα όρια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Ο Κισλίτσια, ο οποίος συμμετείχε ως μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη, δήλωσε στους «Financial Times» ότι η συνάντηση ήταν μία «έντονη» αλλά «παραγωγική» προσπάθεια, η οποία οδήγησε σε ένα πλήρως αναθεωρημένο σχέδιο εγγράφου που άφησε και τις δύο πλευρές με «θετική» εντύπωση.

Σύμφωνα με τους «Financial Times», «άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις» αποκάλυψαν ότι αυτή η βελτιωμένη έκδοση του σχεδίου έχει μειωθεί σε μόλις 19 από τα αρχικά 28 σημεία.

Ωστόσο, οι πηγές τους δεν αποκάλυψαν ποια σημεία είχαν αφαιρεθεί από το κείμενο ή ποια παραμένουν.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το OnAlert.gr, οι ουκρανικές και οι αμερικανικές αντιπροσωπείες κατέληξαν σε συμφωνία για τα περισσότερα σημεία, αλλά δύο από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα – η παραχώρηση των εδαφών της Ουκρανίας και η μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ – έχουν μπει στην άκρη και θα συζητηθούν απευθείαν από τον Ζελένσκι και τον Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επέκριναν το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ με το σκεπτικό ότι αντιπροσωπεύει μία σχεδόν πλήρη συνθηκολόγηση με τη Ρωσία.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη στην υποστήριξη της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας, τώρα και στο μέλλον».

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνταχθεί μία ευρωπαϊκή «αντιπρόταση», η οποία αποκλείει την παραχώρηση εδαφών και την διατήρηση του ουκρανικού στρατού στα 800.000 (το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε 600.000 μέλη, δηλαδή μείωση στο μισό).

Την πρόταση αυτή το Κρεμλίνο τη χαρακτήρισε «αντιεπικοιδομητική και ακατάλληλη».

πηγή: OnAlert.gr

