Telegraph: Το Ισραήλ «βλέπει» το Ιράν πίσω από την επίθεση στα εβραϊκά ασθενοφόρα στο Λονδίνο

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της ισραηλινής πρεσβείας - Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ιράν στοχοθετεί τη Βρετανία, λέει ο Κιρ Στάρμερ
Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
Τα καμμένα ασθενοφόρα στο Λονδίνο / REUTERS / Hannah McKay

Το Ιράν ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων έξω από συναγωγή στο Λονδίνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που μεταδίδει η Telegraph, επικαλούμενη πηγές της ισραηλινής πρεσβείας.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.3.2026), όταν τρία άτομα καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να προσεγγίζουν τα οχήματα πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Τα ασθενοφόρα ανήκαν σε εθελοντική εβραϊκή υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο Λονδίνο.

Τα τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην εβραϊκή οργάνωση Hatzolah, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα, πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και η επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη μίσους με αντισημιτικό χαρακτήρα.

Οι υποψίες για πιθανή εμπλοκή του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις βρετανικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα γειτονικών κτιρίων και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η Hatzola που «χτυπήθηκε» είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα στη συναγωγή Machzike Hadath στο Golders Green, μια συνοικία του Λονδίνου με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου στη διάρκεια της νύχτας «πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ιράν στοχοθετεί τη Βρετανία, λέει ο Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εκτίμηση ότι η Βρετανία στοχοθετείται από το Ιράν.

«Κάνουμε αξιολογήσεις όλη την ώρα ώστε να είμαστε ασφαλείς και δεν υπάρχει καμία εκτίμηση ότι μας στοχοθετούν με αυτό τον τρόπο», είπε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν η Βρετανία μπορεί να στοχοθετηθεί από το Ιράν έπειτα από ρεπορτάζ το σαββατοκύριακο ότι οι ιρανικές αρχές εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο την αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Στάρμερ είπε επίσης ότι κάθε προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ απαιτεί προσεκτική εξέταση και ένα βιώσιμο σχέδιο και ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η προστασία των βρετανικών συμφερόντων και η αποκλιμάκωση.

