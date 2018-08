Μία τοποθεσία με μία πινακίδα έξω από το παράνομο εργαστήριο στην Αγγλία έγραφε το εξής: Επιχείρηση επισκευής κιβωτίων ταχυτήτων.

Στην πινακίδα απεικονίζονταν μηχανήματα και εξαρτήματα και όλα αυτά προκάλεσαν υποψίες ότι πιθανόν να χρησιμοποιείται για κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, ανακοίνωσε η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA).

Οι συλλήψεις έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα όταν οι ερευνητές της NCA που παρακολουθούσαν την περιοχή άκουσαν κρότους οι οποίοι έμοιαζαν με πυροβολισμούς. Οι αρχές ανακάλυψαν δύο πιστόλια, πυρομαχικά και διάφορα όπλα στο στάδιο παραγωγής τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί ο εγκέφαλος της επιχείρησης.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Coming up on @Channel5_tv at 5pm: Police say they found a large scale and sophisticated gun factory in East Sussex. They've arrested three men.

— Channel 5 News (@5_News) August 22, 2018

— Channel 5 News (@5_News) August 22, 2018