Ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους που απειλούσε να πέσει σε υποκατάστημα της αλυσίδας Walmart στο Τουπέλο του Μισισίπι, προσγειώθηκε τελικά σε χωράφι, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, το αστυνομικό τμήμα στο Τουπέλο του Μισισίπι είχε ανακοινώσει πως είχε απευθείας επικοινωνία με τον πιλότο, ενώ είχαν εκκενώσει το κατάστημα της Walmart και ένα πρατήριο βενζίνης που βρισκόταν πολύ κοντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A pilot has been taken into custody after he stole a plane and threatened to crash it into a Walmart in Mississippi.



The plane had been flying since 5 AM local time, and eventually ran out of fuel, with the man safely landing in a field.pic.twitter.com/dlpICxnBZx