Κόσμος

Τεράστια γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, επειδή... με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο», λέει ο Πούτιν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν
Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Σε μια τεράστια γκάφα προχώρησε το Κρεμλίνο δημοσιεύοντας λάθος βίντεο με το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο αρχικό βίντεο, το οποίο αργότερα διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταματά ξαφνικά καθώς διαβάζει την ομιλία του, καθαρίζει τον λαιμό του ενώ κάνει νόημα σε κάποιον εκτός κάδρου.

«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, επειδή… με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Παραλίγο να άρχισα να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», λέει ο Πούτιν.

Το Κρεμλίνο αργότερα αντικατέστησε το βίντεο με ένα μικρότερο επεξεργασμένο που πλέον τώρα εμφανίζεται στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media. Το λάθος όμως είχε γίνει…. 

Η 8η Μαρτίου θεωρείται μια σημαντική μέρα για τη Ρωσία.  Οι άνδρες συχνά γιορτάζουν την ημέρα προσφέροντας λουλούδια, σοκολάτες και άλλα μικρά δώρα σε συζύγους, φίλες, γυναίκες συγγενείς και συναδέλφους.

Κόσμος
