Τεράστια γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

Σε μια τεράστια γκάφα προχώρησε το Κρεμλίνο δημοσιεύοντας λάθος βίντεο με το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο αρχικό βίντεο, το οποίο αργότερα διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταματά ξαφνικά καθώς διαβάζει την ομιλία του, καθαρίζει τον λαιμό του ενώ κάνει νόημα σε κάποιον εκτός κάδρου.

«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, επειδή… με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Παραλίγο να άρχισα να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», λέει ο Πούτιν.

Putin and his slimy regime accidentally released the wrong version of a video they were going to put out which shows Putin spluttering and coughing.



They quickly deleted it but it was too late as it hit the internet there was no going back. pic.twitter.com/HJExVE00cJ — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) March 8, 2026

Το Κρεμλίνο αργότερα αντικατέστησε το βίντεο με ένα μικρότερο επεξεργασμένο που πλέον τώρα εμφανίζεται στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media. Το λάθος όμως είχε γίνει….

Η 8η Μαρτίου θεωρείται μια σημαντική μέρα για τη Ρωσία. Οι άνδρες συχνά γιορτάζουν την ημέρα προσφέροντας λουλούδια, σοκολάτες και άλλα μικρά δώρα σε συζύγους, φίλες, γυναίκες συγγενείς και συναδέλφους.