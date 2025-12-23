Τεράστια καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία «κατάπιε» πλοία – Δείτε φωτογραφίες

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι βρετανικές αρχές τη Δευτέρα (22.12.2025), όταν εκδηλώθηκε μία τεράστια καθίζηση κάτω από κανάλι στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να ξεχυθούν τα νερά και να ακινητοποιηθούν στην ξέρα τα ποταμόπλοια.

Η καθίζηση έγινε στο κανάλι Shropshire Union στην Αγγλία με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις γύρω περιοχές λόγω της διαρροής του τεράστιου όγκου νερού. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή Chemistry του Whitchurch, του Shropshire, για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης και τεχνικές υπηρεσίες εργάζονται για την εκτίμηση της ζημιάς και την αποκατάσταση του προβλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα για όλους αποτελεί η σταθεροποίηση του υπεδάφους ώστε να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα.

A massive sinkhole opened on part of England’s Shropshire Union Canal on Monday, trapping two boats in deep mud. https://t.co/77b21A2zbg pic.twitter.com/t2ETJ4KSiJ — AccuWeather (@accuweather) December 22, 2025

Τα αίτια της καθίζησης παραμένουν ακόμη άγνωστα.