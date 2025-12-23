Συμβαίνει τώρα:
Τεράστια καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία «κατάπιε» πλοία – Δείτε φωτογραφίες

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν στο σημείο και απέκλεισαν τις γύρω περιοχές λόγω της διαρροής του τεράστιου όγκου νερού
Shropshire Fire and Rescue Service via REUTERS
Shropshire Fire and Rescue Service via REUTERS

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι βρετανικές αρχές τη Δευτέρα (22.12.2025), όταν εκδηλώθηκε μία τεράστια καθίζηση κάτω από κανάλι στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να ξεχυθούν τα νερά και να ακινητοποιηθούν στην ξέρα τα ποταμόπλοια.

Η καθίζηση έγινε στο κανάλι Shropshire Union στην Αγγλία με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις γύρω περιοχές λόγω της διαρροής του τεράστιου όγκου νερού. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή Chemistry του Whitchurch, του Shropshire, για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης και τεχνικές υπηρεσίες εργάζονται για την εκτίμηση της ζημιάς και την αποκατάσταση του προβλήματος.

Shropshire Fire and Rescue Service via REUTERS

Προτεραιότητα για όλους αποτελεί η σταθεροποίηση του υπεδάφους ώστε να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα.

Shropshire Fire and Rescue Service via REUTERS

Τα αίτια της καθίζησης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

