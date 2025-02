Τεράστιος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Καραϊβική – Ακυρώθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών, σημειώθηκε χθες Σάββατο (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 09.02.2025) στην καρδιά της Καραϊβικής Θάλασσας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στην Καραϊβική κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν 10 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσαν το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από το 2021, όταν δόνηση 7,2 βαθμών έπληξε την Αϊτή.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε για χώρες και περιοχές της Καραϊβικής Θάλασσας έπειτα από ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών ακυρώθηκε, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές από τις αρχές κάποιας χώρας, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (USTWS) ανέφερε πως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσει τσουνάμι αμερικανικές περιοχές, το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους, καθώς και την Κούβα, την Ονδούρα, τις νήσους Κέιμαν και άλλες χώρες. Πάντως, μερικές ώρες αργότερα, ήρε τον συναγερμό.

This is how 7.4 Earthquake in Caribbean sea was felt in Honduras.

Second video is from Olanchito, Yoro, Honduras

