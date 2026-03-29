Κόσμος

Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε κτίριο του Al Araby TV και σταμάτησε ζωντανή μετάδοση – 10 τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές

Βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνει σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια
Το κτίριο του Al-Araby του Κατάρ στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency

Επίθεση δέχτηκε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby με έδρα το Κατάρ στην Τεχεράνη του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ότι το γραφείο το οποίο φαίνεται να υπέστη τεράστιες ζημιές μετά το πλήγμα ισραηλινού πυραύλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κτίριο όπου στεγάζεται το δημοσιογραφικό γραφείο στην Τεχεράνη επλήγη, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές τόσο στο εσωτερικό όσο και στη γύρω περιοχή, ενώ υπήρξαν και 10 τραυματίες, που προστέθηκαν στους χιλιάδες που έχουν χτυπήσει στο Ιράν.

Βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνει σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια, αποτυπώνοντας την ένταση της έκρηξης. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και γειτονικά κτίρια, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο της επίθεσης είναι καλυμμένοι με μπάζα, εντείνοντας την εικόνα καταστροφής στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ο ανταποκριτής του καναλιού, Χάζεμ Κάλλας, μετέδιδε ζωντανά όταν η σύνδεση διεκόπη απότομα, καθώς ο πύραυλος έπληξε το κτίριο. Σε δήλωσή του περιέγραψε στιγμές χάους και πανικού: «Έκανα το ρεπορτάζ μέσα από το γραφείο όταν ξαφνικά πύραυλος χτύπησε το κτίριο. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, με τις αρχές να ανοίγουν τους δρόμους για την απομάκρυνση πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των διασωστών.

Σε ανακοίνωσή του, το Al Araby TV καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας αναφορά στους κινδύνους για τους δημοσιογράφους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Η έκθεση δημοσιογραφικών ομάδων σε κίνδυνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Γενεύης», ανέφερε, τονίζοντας ότι το δίκτυο θα συνεχίσει κανονικά την ενημέρωση.

Το πλήγμα σημειώνεται σε μία περίοδο όπου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται με την Τεχεράνη να δέχεται επανειλημμένα αεροπορικά χτυπήματα, ενώ σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι τραυματισμοί ανέρχονται σε χιλιάδες και όλο και αυξάνονται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
112
103
57
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σάλος για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο – «Για λόγους ασφαλείας» λέει ο Νετανιάχου
Έντονες αντιδράσεις από Μελόνι και Μακρόν - Για «έλλειψη σεβασμού» κάνει λόγο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Το σχέδιο του Ισραήλ για την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός
Πανάγιος Τάφος
Στενά του Ορμούζ: Οι προτάσεις Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για το άνοιγμά τους – Κοινοπραξίες και τέλη τύπου Διώρυγας του Σουέζ
Oι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις προς την Ουάσινγκτον για την αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ 10
Newsit logo
Newsit logo