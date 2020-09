Συναγερμός στο Λονδίνο καθώς εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ο λόγος είναι, φυσικά, η αναχαίτιση ενός δεύτερου κύματος Covid – 19.

Σύμφωνα με την “Evening Standard”, απαγορεύσεις κυκλοφορίας μπορεί να επιβληθούν στο Λονδίνο για να μπει “φρένο” στην ξέφρενη πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

“Μπορεί να υπάρξουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας ώστε να μην μένει κάποιος έξω και να πίνει ως τις πρώτες πρωινές ώρες”, δήλωσε ο Κέβιν Φέντον, ο διευθυντής της υπηρεσίας “Public Health England” για το Λονδίνο.

