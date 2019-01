«Θα με σκοτώσουν οι συγγενείς μου» – Σπαρακτική έκκληση από τη Ράχαφ που κινδυνεύει με απέλαση στη Σαουδική Αραβία

Μια 18χρονη από τη Σαουδική Αραβία κρατείται από τις αρχές της Ταϊλάνδης και καταγγέλλει ότι κινδυνεύει να απελαθεί πίσω στην πατρίδα της παρότι έφυγε για να σωθεί από την ενδοοικογενειακή βία που έχει υποστεί και ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, τονίζει η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.

Η Ράχαφ Μοχάμεντ αλ Κούνουν εξήγησε στη ΜΚΟ ότι αποβιβάστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Σουβαρναπούμ της Μπανγκόκ το βράδυ του Σαββάτου, όπου θα άλλαζε πτήση μετά την αναχώρησή της από το Κουβέιτ με προορισμό την Αυστραλία, αλλά το διαβατήριό της κατασχέθηκε από στέλεχος της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Η Κούνουν, σε αναρτήσεις στον λογαριασμό της στο Twitter το βράδυ της Κυριακής, εξήγησε ότι είχε λάβει βίζα για να μεταβεί στην Αυστραλία και ότι σχεδίαζε να ζητήσει άσυλο στη χώρα αυτή.

«Η αεροπορική εταιρεία του Κουβέιτ και η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας συνεργάζονται! Μου πήραν το διαβατήριό μου», έγραψε η νεαρή στον λογαριασμό της, που δημιούργησε την περασμένη εβδομάδα κι είχε ήδη 29.000 «ακολούθους» τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η 18χρονη τόνισε στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι φοβάται για την ασφάλειά της σε περίπτωση που εξαναγκαστεί να επιστρέψει στο βασίλειο.

Η Κούνουν υποστηρίζει πως υπέστη ξυλοδαρμό από άρρενες συγγενείς της, που απείλησαν να τη δολοφονήσουν και την κράτησαν κλεισμένη σε ένα δωμάτιο για έξι μήνες επειδή έκοψε τα μαλλιά της.

Η 18χρονη διέφυγε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης της οικογένειάς της στο Κουβέιτ, αξιοποιώντας το γεγονός ότι στο εμιράτο, αντίθετα με τη Σαουδική Αραβία, δεν χρειάζεται η έγκριση άνδρα «κηδεμόνα» ώστε μια γυναίκα να φύγει από τη χώρα.

Rahaf just send me this, she just want you to make sure she is on the hotel and she still needs help and protection. pic.twitter.com/xxs61JIfhP

— Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 7, 2019