Θα πάει… μακριά η «βαλίτσα» του Brexit – Ετοιμάζει αίτημα παράτασης η Μέι

Το σχέδιο της Τερέζα Μέι, η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με τις Βρυξέλλες, απορρίφθηκε ξανά από τους Βρετανούς βουλευτές. Οι οποίοι όμως δεν θέλουν ούτε «άτακτο» Brexit, έξοδο από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.

Και όλα δείχνουν πως στη νέα ψηφοφορία που θα γίνει αργότερα την Πέμπτη (14.03.2019) το βρετανικό κοινοβούλιο, οι βουλευτές θα ταχθούν υπέρ του να ζητηθεί μια νέα παράταση στην αποχώρηση. Ήδη, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αν οι βουλευτές ψηφίσουν υπέρ της παράτασης, η Τερέζα Μέι θα στείλει επιστολή στον Τουσκ, με την οποία θα του εξηγεί για ποιο λόγο και για πόσο διάστημα θέλει να… παίξει καθυστερήσεις.

Σε έγγραφο που παραθέτει τις παραμέτρους της όποιας καθυστέρησης, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα έχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία και ότι η Βρετανία θα παραμείνει πλήρες μέλος της ΕΕ κατά την παράταση αυτή, μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Ενώ το Άρθρο 50 δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η όποια πλευρά θα πρέπει να ζητήσει μια παράταση, η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα ήταν σωστό για την πρωθυπουργό να γράψει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξηγώντας για ποιο λόγο το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά μια παράταση και για πόσο», αναφέρει το έγγραφο.

Η Μέι θα μπορούσε να ζητήσει μια παράταση έως τις 30 Ιουνίου, εάν οι βουλευτές στηρίξουν τη συμφωνία της την επόμενη εβδομάδα. Δεν αποκλείεται όμως μια πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά αυτό θα προκαλούσε άλλα προβλήματα.

Αν και κανείς θα περίμενε μετά τις δηλώσεις του Γιούνκερ πως δεν θα υπάρξει νέα διαπραγμάτευση, ο Ντόναλντ Τουσκ έστειλε μήνυμα στο Λονδίνο μέσω twitter. Είπε πως θα ζητήσει από τους 27 αρχηγούς κρατών να είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο νέας παράτασης στο Brexit.

«Θα κάνω έκκληση στους 27 της ΕΕ να είναι ανοικτοί σε μια μακρά παράταση εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρήσει ότι είναι απαραίτητη για να επανεξετάσει τη στρατηγική του για το Brexit και να συγκεντρώσει συναίνεση για αυτή», ανέφερε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

