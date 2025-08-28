Θάνατος Τούρκου επιχειρηματία: Η σοκαριστική αποκάλυψη – «Είδαν τα συντρίμμια στη θάλασσα και συνέχισαν σαν να μη συνέβη τίποτα»

Τέλος δεν έχει το θρίλερ με τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, καθώς για 23η ημέρα δεν έχει ανασυρθεί η σορός του από τον βυθό της θάλασσας.

Οι αποκαλύψεις για το πώς ο Τούρκος επιχειρηματίας, μετά το ναυάγιο του σκάφους του βρέθηκε αβοήθητος στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του, συνεχίζονται με νέα στοιχεία.

«Είδαν τα κομμάτια στη θάλασσα και συνέχισαν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα»

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα το πλήρωμα του πλοίου που εμβόλισε το σκάφος του Χαλίτ Γιουκάι, κατάλαβε από την πρώτη στιγμή τη σύγκρουση, αλλά δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει τον 43χρονο επιχειρηματία.

«Τι έγινε; Το πλοίο συγκρούεται με το γιοτ. Το σκίζει στα δύο. Κομμάτια του γιοτ πετιούνται στη θάλασσα. Όλο το πλήρωμα αντιλαμβάνεται την σύγκρουση. Όλοι τρέχουν και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει. Βλέπουν αυτά τα κομμάτια στην επιφάνεια της θάλασσας και μετά συνεχίζουν το δρόμο τους σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», ανέφερε ο διευθυντής ειδήσεων της Hurriyet.

Τα μέλη του πληρώματος στην κατάθεσή τους παραδέχτηκαν ότι είδαν τα συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στη θάλασσα, και μάλιστα τράβηξαν και βίντεο με το κινητό τους τηλέφωνο.

Έπειτα, άφησαν αβοήθητο τον 43χρονο επιχειρηματία, μετά από εντολή του καπετάνιου τους.

«Είπαν ότι θα έκαναν μπάρμπεκιου γύρω στις 4:00 μ.μ. Το μπάρμπεκιου μας ήταν στην δεξιά πρύμνη. Άναψα φωτιά με κομμένα ξύλα. Ο σεφ έφερε τα υλικά. Είδα κομμάτια του σκάφους να επιπλέουν στη δεξιά πλευρά. Όλο το πλήρωμα ανέβηκε στο κατάστρωμα. Γύρω στις 5:20 μ.μ., αφού το πλοίο έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, συνέχισε την πορεία του. Είδα ένα σωσίβιο στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά δεν το ανέφερα πουθενά γιατί νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε», ανέφερε μέλος του πληρώματος.

«Ετοιμάζαμε το δείπνο. Καθώς κατέβαινα για να αφήσω τα ψημένα κοτόπουλα και να πάρω το ωμό κρέας, ακούστηκε μια δόνηση στο πλοίο. Όταν ανέβηκα, είδα κομμάτια να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Έμοιαζαν με κομμάτια βάρκας. Βιντεοσκόπησα τα κομμάτια του σκάφους με το κινητό μου τηλέφωνο. Το πλοίο έκανε ελιγμούς γύρω από τα κομμάτια του σκάφους που επέπλεαν. Στη συνέχεια συνεχίσαμε την πορεία μας. Ο αρχιπλοίαρχος ήταν μαζί μου όσο βιντεοσκόπησα γι’ αυτό δεν το ανέφερα σε κανέναν άλλο», δήλωσε ένα άλλο μέλος του πληρώματος.

O Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας, μίλησε στο Live News αναλύοντας το περιστατικό, που όπως τόνισε «είναι έγκλημα».

«Καταρχάς αυτό είναι ένα έγκλημα. Όταν το πλήρωμα καταγγέλλει ότι είδαν συντρίμμια στη θάλασσας, και πιθανόν να ήταν από μια πρόσκρουση την οποία ένιωσαν, αλλά δεν κατήγγειλαν, αυτό και από μόνο του συνιστά ένα έγκλημα ναυτικό ατύχημα. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανές αιτίες, εγώ βλέπω μια, υπάρχει σίγουρα ανθρώπινο λάθος. Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν στη γέφυρα, από ότι κατάλαβα, βρισκόταν στο μπάρμπεκιου. Στη γέφυρα του πλοίου πιθανόν να υπήρξε μέλος του πληρώματος, δηλαδή ένας αξιωματικός ναυσιπλοΐας, μαζί με έναν ναύτη, οι οποίοι δεν είχαν τη σωστή επιτήρηση και τη σωστή επαγρύπνηση που αφορά σίγουρα το διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης έτσι ώστε να βλέπουν μπροστά. Όταν νιώθεις τη σύγκρουση, σταματάς, πετάς μια βάρκα, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ζωντανός, μπορεί να ήταν τραυματισμένος, μπορεί να ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε συντρίμμια τα οποία έκαναν ώρα να βουλιάξουν», επεσήμανε ο Νίκος Σπανός.

Σε κατάσταση σοκ η Ελληνίδα σύζυγός του

Σοκαρισμένη παραμένει η Ελληνίδα σύζυγος του 43χρονου επιχειρηματία καθώς τη μοιραία μέρα, βρισκόταν στην Ελλάδα μαζί με τα δύο παιδιά τους για διακοπές, περιμένοντας τον αδικοχαμένο επιχειρηματία να έρθει με το σκάφος για να πάνε οικογενειακώς στην Μύκονο.

«Η κόρη μου τον έπαιρνε τηλέφωνο. Όταν είδε ότι είχε σιγή ασυρμάτου από το τηλέφωνο του άντρα της ώρες που έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο, δεν ήταν. Και αυτό διήρκησε ένα μερόνυχτο. Μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη», είπε ο πεθερός του 43χρονου.

Η αγωνία συνεχίστηκε για 19 ημέρες, μέχρι ο σύζυγός της να εντοπιστεί νεκρός στη θάλασσα σε βάθος 68 μέτρων.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι που γνωρίστηκε πριν από 11 χρόνια. Είχαν μαζί την οικογενειακή επιχείρηση με τα σκάφη αναψυχής και ανέβαζαν κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται.