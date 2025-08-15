The Times: Στο τραπέζι «μοντέλο Δυτικής Όχθης» για την Ουκρανία λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία φέρεται να συζήτησαν ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, βασισμένο στο μοντέλο της ισραηλινής κατοχής της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με αποκαλύψεις της βρετανικής εφημερίδας The Times.

Το σχέδιο αυτό θα διατηρούσε την Ουκρανία στα σημερινά της σύνορα, αλλά θα έθετε τις κατεχόμενες περιοχές υπό στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο της Ρωσίας, παραμένοντας νομικά ουκρανικές. Η ιδέα φέρεται να συζητήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ, και Ρώσων συνομιλητών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το The Times, το σενάριο αυτό θα παρέκαμπτε τη συνταγματική υποχρέωση της Ουκρανίας να διεξαγάγει εθνικό δημοψήφισμα για την παραχώρηση εδάφους. Το Κίεβο, που απορρίπτει κάθε εδαφική παραχώρηση, θα έβλεπε ωστόσο ολόκληρες περιοχές να διοικούνται από Ρώσο κυβερνήτη, με τους πόρους τους να κατευθύνονται προς τη Μόσχα.

«Θα είναι όπως το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη… αλλά θα παραμένει Ουκρανία», φέρεται να δήλωσε η πηγή, πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Κατηγορηματική διάψευση από την Ουάσινγκτον

Η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε τις πληροφορίες αυτές «ψευδείς ειδήσεις» και «πρόχειρη δημοσιογραφία», τονίζοντας ότι «ουδέποτε» συζητήθηκε ένα τέτοιο σχέδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δυτική Όχθη, η περιοχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τον ποταμό Ιορδάνη, πέρασε στον ισραηλινό έλεγχο κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις την αποσπούσαν από την Ιορδανία, θέτοντας εκατομμύρια Παλαιστινίους υπό την εξουσία τους.

Έκτοτε το Ισραήλ διατηρεί τον συνολικό έλεγχο της περιοχής, ενώ από τη δεκαετία του 1990 η καθημερινή διοίκηση στις περισσότερες πόλεις και κωμοπόλεις ασκείται από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη, η οποία έχει κριθεί παράνομη από το Διεθνές Δικαστήριο, έχει καταδικαστεί από πολλαπλά ψηφίσματα του ΟΗΕ που έμειναν χωρίς αποτέλεσμα.

Για ορισμένους Αμερικανούς διαπραγματευτές, η εφαρμογή αυτού του μοντέλου στην Ουκρανία θα αντανακλούσε «την πραγματικότητα επί του πεδίου» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό των συγκρούσεων μετά από τριάμισι χρόνια πολέμου, επιτρέποντας παράλληλα στη Μόσχα να ενισχύσει τις θέσεις της πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ.