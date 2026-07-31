Θέουτα: «Προώθησέ το» – Το μήνυμα στα social media που πυροδότησε το κύμα χιλιάδων μεταναστών

Ένα σύντομο μήνυμα με τη λέξη «Pásalo» («Προώθησέ το») βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών της Ισπανίας για τη μαζική εισβολή χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα από το βόρειο Μαρόκο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες δια θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο. Αστυνομική πηγή δήλωσε ότι «χιλιάδες» μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύχτα τα σύνορα ανάμεσα στη Θέουτα και το Μαρόκο λέγοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν.

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«Υπήρξε συνεχής ροή ανθρώπων καθ’ όλη την διάρκεια της νύκτας» και αν οι αφίξεις ήταν λιγότερες κατά την ημέρα, μετανάστες «συνέχισαν να καταφθάνουν την νύκτα και συνεχίζουν να καταφθάνουν» το πρωί, εξήγησε η αστυνομική πηγή. Συνολικά, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος, επιβεβαίωσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ABC, η αρχική εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Αρχές είναι ότι η κινητοποίηση οργανώθηκε κυρίως μέσα από κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως Instagram και WhatsApp. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις για εμπλοκή μεγάλου διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.

BREAKING:



🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.



Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.



In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Οι ισπανικές Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες νεαρών Μαροκινών που κατάφεραν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα και οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ενημερώνονταν μέσω κλειστών διαδικτυακών ομάδων. Εκεί, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, κυκλοφορούσαν πληροφορίες για σημεία συγκέντρωσης, ώρες μετακίνησης και τρόπους αποφυγής των ελέγχων στα σύνορα.

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Οι οδηγίες που διακινούνταν μέσω WhatsApp και Instagram

Οι ερευνητές εξετάζουν δεκάδες λογαριασμούς και διαδικτυακές ομάδες στις οποίες φέρεται να διαδόθηκε το κάλεσμα. Τα μηνύματα περιείχαν πληροφορίες για το πότε θα πραγματοποιούνταν οι απόπειρες διέλευσης, ενώ η προτροπή «Pásalo» είχε στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξάπλωση της πληροφορίας.

Οι Αρχές ερευνούν τον ρόλο ορισμένων λογαριασμών στα social media που φέρεται να αναπαρήγαγαν ανακριβείς πληροφορίες, όπως ότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά ή ότι οι ισπανικές δυνάμεις δεν προχωρούσαν σε επαναπροωθήσεις.

Οι αναρτήσεις αυτές, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, ενδέχεται να ενίσχυσαν το λεγόμενο «φαινόμενο έλξης», προκαλώντας την κινητοποίηση ανθρώπων που ήδη αναζητούσαν τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη.

Η προηγούμενη κινητοποίηση του 2024

Οι ισπανικές Αρχές συγκρίνουν τα γεγονότα με αντίστοιχη διαδικτυακή κινητοποίηση που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν μέσω κοινωνικών δικτύων είχε διαδοθεί το κάλεσμα «Gran Convocatoria» («Μεγάλη Συγκέντρωση») με σύνθημα «Quedamos el 15/9» («Ραντεβού στις 15 Σεπτεμβρίου»).

Τότε, οι μαροκινές Αρχές είχαν προχωρήσει σε περισσότερες από 150 συλλήψεις, ενώ υπήρξαν καταδίκες για διάδοση ψευδών ειδήσεων και υποκίνηση παράνομης μετανάστευσης μέσω διαδικτύου.

Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera



📹 Carmen Morán



Lee la información en directo: https://t.co/Y1cpDTM7hq pic.twitter.com/RGtgyGKKqR — EL PAÍS (@el_pais) July 31, 2026

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι και η τωρινή υπόθεση παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει επιβεβαιωθεί οργανωμένη δράση μεγάλων δικτύων διακινητών.

Η κατάσταση στη Θέουτα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις, καθώς 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα κολυμπώντας.

Μετά την ένταση, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε την ανάπτυξη μονάδων του Στρατού Ξηράς για την ενίσχυση της Guardia Civil, καθώς οι δομές υποδοχής έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

Την ίδια ώρα, προσωρινά έκλεισε η συνοριακή διάβαση Μπένι Ενζάρ στη Μελίγια, τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική, μετά από νέα απόπειρα μαζικής εισόδου μεταναστών.

Πολιτική αντιπαράθεση στην Ευρώπη

Η κρίση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μεταβαίνει στη Θέουτα μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα για τον συντονισμό της διαχείρισης της κατάστασης.

Στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων που θα αφορούν τη ζώνη Σένγκεν, προκαλώντας την αντίδραση της Μαδρίτης. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις, κατηγορώντας τη Ρώμη για πολιτική εκμετάλλευση του μεταναστευτικού.