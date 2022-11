Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Παρίσι θα βοηθήσει το Κίεβο να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των υποδομών ύδρευσης και ενέργειας που έχουν υποστεί ζημιές από τα ρωσικά πλήγματα.

Η Γαλλία θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και ο Μακρόν ανέφερε ότι αυτός και ο Ζελένσκι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι στις 13 Δεκεμβρίου με στόχο τη στήριξη των άμαχων πολιτών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μια διμερής διάσκεψη στις 12 Δεκεμβρίου θα έχει επίσης στόχο να αυξήσει την υποστήριξη για την Ουκρανία από γαλλικές εταιρείες, τόνισε Μακρόν σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ζελένσκι κατήγγειλε πως η Ρωσία «βλάπτει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια» με την απόφασή της να αναστείλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία που επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

«Οι δύο πρόεδροι μίλησαν για την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας από τη Ρωσία για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω θαλάσσιου διαδρόμου. Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους κατήγγειλε μια μονομερή απόφαση της Ρωσίας που βλάπτει για ακόμη μια φορά την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του Ελιζέ.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτηση στο Twitter, σημείωσε πως είχε μια «εξαιρετικά σημαντική και παραγωγική» συνομιλία με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Σε ευχαριστώ φίλε μου για την ακλόνητη βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Extremely important and productive conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Specific decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities. Specific initiatives to restore the destroyed energy infrastructure. Thank you, my friend, for your unwavering support.