Θρίλερ με τις εκλογές στη Σουηδία: Προβάδισμα μίας έδρας για το συντηρητικό μπλοκ

Το συντηρητικό, κυβερνών μπλοκ της Σουηδίας διατηρεί προβάδισμα μόλις μίας έδρας στο κοινοβούλιο, με βάση τα πρώτα, μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SVT.

Η πρόβλεψη του καναλιού, που βασίζεται στις ψήφους από 1.054, σε σύνολο 6.312 εκλογικών περιφερειών, δίνει στο κεντροαριστερό μπλοκ 174 έδρες, έναντι 175 για τα δεξιά κόμματα στη Σουηδία.

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Οι Φιλελεύθεροι προβλέπεται ότι θα φτάσουν στο 4%, το όριο για να μπει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 21.00 (ώρα Ελλάδος).