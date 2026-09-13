Κόσμος

Θρίλερ με τις εκλογές στη Σουηδία: Προβάδισμα μίας έδρας για το συντηρητικό μπλοκ

Οι κάλπες έκλεισαν στις 21.00 ώρα Ελλάδος
REUTERS
REUTERS / Denis Balibouse
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Το συντηρητικό, κυβερνών μπλοκ της Σουηδίας διατηρεί προβάδισμα μόλις μίας έδρας στο κοινοβούλιο, με βάση τα πρώτα, μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SVT.

Η πρόβλεψη του καναλιού, που βασίζεται στις ψήφους από 1.054, σε σύνολο 6.312 εκλογικών περιφερειών, δίνει στο κεντροαριστερό μπλοκ 174 έδρες, έναντι 175 για τα δεξιά κόμματα στη Σουηδία.

Οι Φιλελεύθεροι προβλέπεται ότι θα φτάσουν στο 4%, το όριο για να μπει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 21.00 (ώρα Ελλάδος).

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