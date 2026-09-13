Κόσμος

Λήξη συναγερμού στη Λιθουανία: Άνοιξε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγων ύποπτων αερόστατων στον εναέριο χώρο

Tο ΝΑΤΟ απογείωσε ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο στα βόρεια της Λιθουανίας
An Egypt Air passenger plane makes its landing approach to Heathrow Airport in London, Britain, September 9, 2026. Hundreds of flights at major British airports were disrupted on Tuesday after air traffic control provider NATS experienced a technical issue, with Heathrow, Gatwick, Manchester and Stansted among the airports affected by restrictions and delays. REUTERS/Toby Melville
(REUTERS/Toby Melville)
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Η Λιθουανία έκλεισε το πρωί της Κυριακής (13.09.2026) το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ το ΝΑΤΟ απογείωσε τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος αντιδρώντας στον πιθανό εντοπισμό ενός drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την πόλη Σιαουλιάι στα βόρεια της Λιθουανίας, σύμφωνα με το ίδιο κέντρο, όπου έχει αναπτύξει αεροσκάφη η Πολεμική Αεροπορία της Ιταλίας, στο πλαίσιο της αποστολής, NATO Baltic Air ⁠Defence.

Ο συναγερμός έληξε και το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά μετά περίπου από μία ώρα, σύμφωνα με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

Ο μαραθώνιος του Βίλνιους που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας δεν διακόπηκε δήλωσαν οι διοργανωτές στο Reuters.

Χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ έχουν αναφέρει μία σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους από drones που συνδέονται με την πολεμική διαμάχη από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

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