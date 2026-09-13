Ντόναλντ Τραμπ: Επανέλαβε ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το πρωί της Κυριακής (13.09.2026) ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές του πετρελαίου.

«Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά -ίσως πριν- αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα σας πω αυτό: Το Ιράν επιθυμεί πολύ μία συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς. Επιθυμούν να κάνουν μία συμφωνία. Πρέπει να κάνουν τη σωστή συμφωνία. Δεν θα κάνω μία συμφωνία που δεν θα είναι καλή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. «Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. «Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Επίσης, επανέλαβε σήμερα υποστήριξή του για την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωσή της με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ενώ είπε ότι δεν θα μιλήσει για την ανεξαρτησία της Σκωτίας «ακόμα». «Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και όπως φαίνεται σε εμένα ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, εμμένοντας σε σχόλια του που έγιναν χθες στο Δουβλίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το κρατήσω για μία άλλη ημέρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ μπορούν εύκολα να καλύψουν την υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος» 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς ενήλικες πολίτες, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές, τονίζοντας ότι πάντα κρατάει τις υποσχέσεις του.

Αναφέρθηκε επίσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι «πολύ αρνητικές δυνάμεις» φέρνουν πράγματα στο προσκήνιο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία δεν θα συμβούν, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την ηγετική θέση τους, στον τομέα αυτό.

«Είμαστε πιο μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και ειλικρινά θέλω να το διατηρήσω αυτό, επειδή όποιος επικρατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη νικάει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξή του ή να ρυθμιστεί κανονιστικά ακόμα περισσότερο.

«Θα μπορούσαμε να βάλουμε προστατευτικό πλαίσιο. Μπορούμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Αλλά νομίζω ότι έχετε πολλές αρνητικές δυνάμεις που ανεβάζουν το θέμα και δεν θα έπρεπε να το κάνουν, ενώ φέρνουν ζητήματα που δεν θα συμβούν».