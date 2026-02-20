Κόσμος

Θρίλερ με τον θάνατο του συνιδρυτή της εταιρείας ρούχων ASOS που έπεσε από τον 17ο όροφο – Στο προσκήνιο η διαμάχη με την πρώην σύζυγό του

Σοκ στον χώρο της μόδας
Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του εκατομμυριούχου συνιδρυτή της ASOS, διαδικτυακού γίγαντα μόδας, Κουέντιν Γκρίφιθς που έπεσε από το μπαλκόνι του 17ου ορόφου στην Ταϊλάνδη. Το πτώμα του 58χρονου βρέθηκε στο έδαφος κάτω από τα μπαλκόνια του κτιρίου στην Πατάγια, φημισμένο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ταϊλάνδης.

Οι Αρχές που ερευνούν τον θάνατό του δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη κάποιας έντασης στο διαμέρισμα στην Ταϊλάνδη, ωστόσο πρόσθεσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εν αναμονή των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ φέρεται να βρισκόταν σε εξέλιξη διαμάχη του 58χρονου με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 570.000 ευρώ από μια εταιρεία που λειτουργούσαν μαζί, σύμφωνα με την Dailymail.

Ο Γκρίφιθς συνελήφθη και ανακρίθηκε το 2025, αφού η πρώην σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι εκείνος είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές της επιχείρησης χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, με τον 58χρονο να αρνείται τις κατηγορίες και να αφήνεται ελεύθερος μετά την ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα παρέμενε ανοιχτή μέχρι την ημέρα που ο Γκρίφιθς έπεσε στο κενό.

Πηγή κοντά στην οικογένειά του δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Έχει χρησιμοποιηθεί η φράση “ύποπτες συνθήκες”, αλλά απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα».

Ο Γκρίφιθς ήταν ένας από τους τρεις που ίδρυσαν την Asos το 2000, μαζί με τους Νικ Ρόμπερτσον και Άντριου Ρίγκαν. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο λιανοπωλητή αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τη Μισέλ Ομπάμα να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν φορέσει τα σχέδια της μάρκας.

Ο ίδιος είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2005 ενώ ήταν διευθυντής μάρκετινγκ έχοντας κερδίσει εκατομμύρια ευρώ από πώληση μετοχών το 2010 και το 2013 ενώ στην Ταϊλάνδη ζούσε από το 2007.

