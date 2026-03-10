Κόσμος

Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Απομακρύνετε τις νάρκες λέει ο Τραμπ, πύραυλοι και drones στοχεύουν πλοία απαντά η Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν εντελώς» 10 αδρανή σκάφη ναρκοθέτηση και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα
Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / REUTERS/ Benoit Tessier

Στο επίκεντρο του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες πως η Τεχεράνη έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή.

Συγκεκριμένα αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες πως το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ώστε να σταματήσει τον ελεύθερο διάπλου των τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα αγαθά.

Όπως αναφέρεται υπάρχουν προετοιμασίες για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των κινήσεων.

Να σημειωθεί πως οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια.

Για το θέμα πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και ζητά από το Ιράν, αν έχει τοποθετήσει νάρκες, να τις αφαιρέσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως!

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία λέει πως «καταστρέψαμε 10 αδρανή σκάφη ναρκοθέτησης. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν εντελώς» 10 αδρανή σκάφη ναρκοθέτησης, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τις τελευταίες ώρες χτυπήσαμε και καταστρέψαμε εντελώς 10 αδρανή σκάφη ή/και πλοία ναρκοθέτησης και θα ακολουθήσουν και άλλα!», ανέφερε χαρακτηριστικά

Φρουροί της Επανάστασης: Πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα ο αρχηγός του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε πως αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή πλοία των συμμάχων τους που θα διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσουν στόχο.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από την δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των στενών, μια ανάρτηση που αργότερα διέγραψε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από ιρανικούς πυραύλους και drones», τόνισε χαρακτηριστικά. ο αρχηγός του ναυτικού των IRGC, Αλιρεζά Τανγκσιρί.

Κόσμος
