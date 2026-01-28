Κόσμος

Θρίλερ στην Κολομβία: Αγνοείται αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του
Η κρατική αεροπορική εταιρεία της Κολομβίας Satena
Η κρατική αεροπορική εταιρεία της Κολομβίας Satena / Markus Mainka / picture-alliance / dpa /AP Images

Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες αγνοείται στη βόρεια Κολομβία, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Μεταφορών της χώρας και την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena.

Το αεροσκάφος – ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca – είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την «πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05.

Ενώ ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ. σήμερα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

