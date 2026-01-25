Θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη με πτώμα γυναίκας χωρίς κεφάλι και πόδια σε κάδο σκουπιδιών

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη από το ακέφαλο πτώμα μίας 37χρονης γυναίκας, το οποίο ήταν επίσης ακρωτηριασμένο στα πόδια. Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή (25.01.2026).

Το ακέφαλο πτώμα της γυναίκας ήταν τυλιγμένο με σεντόνι και το είχαν πετάξει μέσα σε κάδο σκουπιδιών στον δήμο του Σισλί στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανακαλύφθηκε το Σάββατο (24.01.2026) το βράδυ από έναν άνδρα που έψαχνε για ανακυκλώσιμα υλικά, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως το θύμα είναι μία υπήκοος του Ουζμπεκιστάν, ηλικίας 37 ετών.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν βρει το κεφάλι ούτε τα πόδια του θύματος.

Όμως, εξετάζοντας τις εικόνες από κάμερες επιτήρησης, οι ερευνητές είδαν δύο άνδρες να αφήνουν μία βαλίτσα σε έναν άλλο κάδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιεχόμενο αυτής της βαλίτσας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Μερικές ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο υπόπτους, επίσης ουζμπεκικής υπηκοότητας, την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, διευκρίνισε το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

İstanbul’da çöpte bulunan başsız kadın cesedinin sırrı çözüldü



Vahşi cinayeti katledilen kadının sevgilisinin işlediği öğrenildi, yurt dışına kaçarken yakalandıhttps://t.co/pS6PkvcufV pic.twitter.com/Arulfxpgra — milliyet.com.tr (@milliyet) January 25, 2026

Στη συνέχεια συνελήφθη ένας τρίτος ύποπτος.

Τουρκία: 294 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες και 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές σε ύποπτες συνθήκες

Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και έκαναν έκκληση για πορείες διαμαρτυρίες, απαιτώντας να ληφθούν μέτρα κατά των γυναικοκτονιών.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας!», έγραψε στο X (πρώην Twitter) η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας» και υποσχέθηκε ότι θα «κατέβει στο δρόμο» για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Ο δήμαρχος του Σισλί, ο Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακισθεί ταυτόχρονα με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου στη διάρκεια μίας επιχείρησης καταστολής που πιστεύεται ευρέως ότι είχε πολιτικά κίνητρα, δήλωσε ότι οι φόνοι αυτοί αποτελούν «μείζον κοινωνικό πρόβλημα».

«Οι γυναικοκτονίες μετατρέπονται σε μια σφαγή που δεν σταματά να διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή», έγραψε στο X, απαιτώντας συντονισμένη δράση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, αφήνοντας την αποστολή αυτή στις οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συγκεντρώνουν δεδομένα για τους φόνους και για άλλους ύποπτους θανάτους γυναικών από άρθρα του Τύπου.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν συγκεντρωθεί από την οργάνωση «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», στη διάρκεια του 2025, 294 γυναίκες σκοτώθηκαν από άνδρες και 297 γυναίκες βρέθηκαν νεκρές σε ύποπτες συνθήκες.