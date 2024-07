Θρίλερ στις ΗΠΑ: Φάλαινα έπεσε πάνω σε βάρκα, την αναποδογύρισε και εκτόξευσε τους ψαράδες

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Νιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, με δύο ψαράδες που έζησαν τον απόλυτο τρόμο όταν φάλαινα προσγειώθηκε πάνω στην βάρκα τους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δόθηκε χτες (23.07.2024) στη δημοσιότητα.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε από την ακτοφυλακή της πολιτείας των ΗΠΑ, δείχνει τη φάλαινα να «πετάγεται» από το νερό και να χτυπά το πίσω μέρος της βάρκας. Τουλάχιστον ένα από τα σκάφη που βρίσκονταν στο σημείο φαίνεται να αναποδογυρίζει και να βυθίζεται στο νερό. Οι δύο επιβαίνοντες φαίνονται να πέφτουν στο νερό λόγω της ανατροπής της βάρκας και να προσπαθούν να απομακρυνθούν.

Οι δύο ψαράδες που δεν φορούσαν σωσίβια ανασύρθηκαν από άλλους συναδέλφους τους χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με ειδικούς το περιστατικό οφείλεται σε κακή συγκυρία καθώς η φάλαινα έτυχε να τρώει τη στιγμή που βγήκε από το νερό.

Όπως εξηγούν οι φάλαινες βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού με ανοιχτό το στόμα τους για να αρπάξουν ψάρια που βρίσκονται μπροστά τους και το κλείνουν είτε την λίγο πριν βγουν από το νερό ή αμέσως μετά.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN