Θρήνος για την οικογένεια του Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Προς το παρόν δεν έχει πέσει φως στα αίτια θανάτου της 34χρονης Βικτόριας
Ο Τόμι Λι Τζόουνς και η κόρη του
Ο Τόμι Λι Τζόουνς και η κόρη του / Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Νεκρή βρέθηκε η κόρη του ηθοποιού του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, σε ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η Βικτόρια εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης μέσα στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont San Francisco, σκορπίζοντας θλίψη στον ηθοποιό Τόμι Λι Τζόουνς και την οικογένειά της.

Εκπρόσωπος της San Francisco Fire Department δήλωσε ότι μονάδες της υπηρεσίας έφτασαν στο ξενοδοχείο στις 2:52 π.μ. μετά από κλήση για ιατρικό περιστατικό. Οι διασώστες εξέτασαν τη γυναίκα και διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Στη συνέχεια, ο χώρος παραδόθηκε στην San Francisco Police Department και στο Γραφείο Ιατροδικαστή για περαιτέρω έρευνα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι περίπου στις 3:14 π.μ. αστυνομικοί έφτασαν στο ξενοδοχείο μετά από αναφορά για νεκρό άτομο και συνεργάστηκαν με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν ήδη επιβεβαιώσει τον θάνατο της ενήλικης γυναίκας.

 

Ο ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία, ωστόσο μέχρι στιγμής τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες.

Το TMZ επικοινώνησε με εκπρόσωπο του Tommy Lee Jones, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι τώρα κάποια απάντηση.

Η 34χρονη Βικτόρια ήταν παιδί του ηθοποιού και της πρώτης του συζύγου, Kimberlea Cloughley.

Σε μικρή ηλικία έκανε μια σύντομη εμφάνιση στον χώρο της υποκριτικής, παίζοντας το 2002 στην ταινία Men in Black II. Αργότερα εμφανίστηκε στη σειρά One Tree Hill το 2003 και στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada το 2005, την οποία σκηνοθέτησε ο πατέρας της.

Κόσμος
