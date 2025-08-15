Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του, Τζάκι – Το σπαρακτικό «αντίο» του ιδρυτή της Amazon

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, την Πέμπτη (14.08.2025), η μητέρα του Τζεφ Μπέζος. Η Τζάκι Μπέζος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την είδηση θανάτου της έκανε γνωστή ο γιος της, Τζεφ Μπέζος. Όπως ανακοίνωσε, η 78χρονη έπασχε από άνοια τύπου Lewy Body. Στην ανάρτησή του ανέβασε και μία φωτογραφία της ενώ στη λεζάντα έγραψε τρυφερά λόγια για την αγαπημένη του μητέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε ο επιχειρηματίας, όλη η οικογένειά της ήταν στο πλευρό της τις τελευταίες ημέρες.

«Η ενηλικίωσή της ήρθε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά τα κατάφερε όλα. Ρίχτηκε με πάθος στο έργο του να με αγαπά, έφερε στην ομάδα μου τον καταπληκτικό μπαμπά μου λίγα χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που ήθελε να αγαπά, να προστατεύει και να φροντίζει.

Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα ανθρώπων προς αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια τύπου Lewy Body, έφυγε σήμερα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που υπήρξαμε στη ζωή της. Την κρατώ ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα. Σ’ αγαπώ, μαμά», έγραψε συγκεκριμένα ο Τζεφ Μπέζος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeff Bezos (@jeffbezos)

Η Τζάκι Μπέζος και ο σύζυγός της στήριξαν οικονομικά τον Τζεφ Μπέζος, όταν ίδρυσε την Amazon, επενδύοντας 245.000 δολάρια.