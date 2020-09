Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο γνωστός dj Ερικ Μορίλο. Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του στο Μαϊάμι.

O Μορίλο είχε γράψει τη δική του ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή και ήταν ο δημιουργός μιας από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της δεκαετίας του ’90, του «Ι like to Move It Move It».

Η αστυνομία έλαβε κλήση και έσπευσε στο σπίτι του όπου τον βρήκε νεκρό.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ παραμένουν ακόμα άγνωστα τα αίτια του θανάτου του.

Ο θάνατός του ήρθε έναν μόλις μήνα μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας. Την Παρασκευή, μάλιστα, επρόκειτο να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει πως τον περασμένο Δεκέμβριο ο Έρικ Μορίλο την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, αν και ίδιος είχε αρνηθεί τα πάντα.