Έφυγε από τη ζωή μια ακόμη μεγάλη μορφή του Χόλιγουντ. Ο λόγος για τον ηθοποιό Μπράιαν Ντένεχι που πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ο Μπράιαν Ντένεχι πέθανε την Τετάρτη το βράδυ από φυσικά αίτια στο Κονέκτικατ, έχοντας διαγράψει μια πλούσια πορεία για 40 και πλέον χρόνια σε κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσά τους το Tommy Boy, το Coocon και Rrambo: Last Blood, ενώ πρωταγωνίστησε και στη Δυναστεία.

Ο Ντένεχι γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1938 στο Μπρίτζπορτ της πολιτείας Κονέκτικατ και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση την είχε σχετικά αργά, το 1977 στην ταινία «Looking for Mr. Goodbar».

Το 1983 πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Έγκλημα στο Γκόρκυ Παρκ» του Μάικλ Άπτεντ δίπλα στους Γούλιαμ Χαρτ και Λι Μάρβιν. Στο θρίλερ «Θανατηφόρα Εφφέ» (1986) είχε πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στον Μπράιαν Μπράουν. Μια από τις γνωστότερες του εμφανίσεις είχε το 1987 στην καλλιτεχνική ταινία «Η Κοιλιά του Αρχιτέκτονα» του Πίτερ Γκρίναγουεϊ όπου υποδύθηκε τον βαριά άρρωστο μελλοθάνατο αρχιτέκτονα Κράκλαϊτ.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο πατέρας μας, ο Μπράιαν πέθανε χθες το βράδυ από φυσικές αιτίες, όχι σχετικές με Covid-19», έγραψε η κόρη του Ελίζαμπεθ στο Twitter. «Μεγαλύτερη από τη ζωή, γενναιόδωρη σε ένα λάθος, ένας περήφανος και αφοσιωμένος πατέρας και παππούς, θα του λείψει η σύζυγός του Τζένιφερ, η οικογένεια και πολλοί φίλοι του. ”

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3