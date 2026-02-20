Θύματα του Επστάιν θα λάβουν αποζημίωση 35 εκατ. δολαρίων: Κατέληξαν σε συμβιβασμό με τους διαχειριστές της περιουσίας του

Ο φορέας που διαχειρίζεται την περιουσία του Τζέφρι Επστάιν κατέληξε σε συμφωνία για την καταβολή έως και 35 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής που στρεφόταν κατά δύο πρώην συνεργατών του.

Η αγωγή κατά των δυο πρώην συνεργατών του Τζέφρι Επστάιν έχει να κάνει με κατηγορίες για συνέργεια και υποβοήθηση στη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Τη συμφωνία για τους διαχειριστές της περιουσίας του Τζέφρι Επστάιν ανακοίνωσε η δικηγορική εταιρεία Boies Schiller Flexner, η οποία εκπροσωπεί τα θύματα, μέσω εγγράφου που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με την πλευρά των εναγουσών, ο Ντάρεν Ιντάικ, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Επστάιν, και ο Ρίτσαρντ Καν, πρώην λογιστής του, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περίπλοκου πλέγματος εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη της κακοποιητικής δραστηριότητας.

Η συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από το δικαστήριο, θα βάλει τέλος σε αγωγή που κατατέθηκε το 2024 εναντίον των δύο ανδρών, οι οποίοι είναι συν-εκτελεστές της περιουσίας του Επστάιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο φορέας διαχείρισης είχε ήδη δημιουργήσει ταμείο αποζημιώσεων, από το οποίο έχουν διατεθεί 121 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα, καθώς και επιπλέον 49 εκατομμύρια δολάρια μέσω διακανονισμών, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian.

Οι Ιντάικ και Καν, διά του συνηγόρου τους, διευκρίνισαν ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν προβαίνουν σε καμία παραδοχή παράνομης πράξης.