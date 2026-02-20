Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Θύματα του Επστάιν θα λάβουν αποζημίωση 35 εκατ. δολαρίων: Κατέληξαν σε συμβιβασμό με τους διαχειριστές της περιουσίας του

Υπενθυμίζεται ότι ο φορέας διαχείρισης είχε ήδη δημιουργήσει ταμείο αποζημιώσεων, από το οποίο έχουν διατεθεί 121 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα
Ένα διαγραμμένο έγγραφο που περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τους φακέλους του Jeffrey Epstein, δείχνει την άδεια οδήγησής του
Ένα διαγραμμένο έγγραφο που περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τους φακέλους του Jeffrey Epstein, δείχνει την άδεια οδήγησής του / AP Photo/Jon Elswick

Ο φορέας που διαχειρίζεται την περιουσία του Τζέφρι Επστάιν κατέληξε σε συμφωνία για την καταβολή έως και 35 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής που στρεφόταν κατά δύο πρώην συνεργατών του.

Η αγωγή κατά των δυο πρώην συνεργατών του Τζέφρι Επστάιν έχει να κάνει με κατηγορίες για συνέργεια και υποβοήθηση στη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Τη συμφωνία για τους διαχειριστές της περιουσίας του Τζέφρι Επστάιν ανακοίνωσε η δικηγορική εταιρεία Boies Schiller Flexner, η οποία εκπροσωπεί τα θύματα, μέσω εγγράφου που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με την πλευρά των εναγουσών, ο Ντάρεν Ιντάικ, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Επστάιν, και ο Ρίτσαρντ Καν, πρώην λογιστής του, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περίπλοκου πλέγματος εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη της κακοποιητικής δραστηριότητας.

Η συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από το δικαστήριο, θα βάλει τέλος σε αγωγή που κατατέθηκε το 2024 εναντίον των δύο ανδρών, οι οποίοι είναι συν-εκτελεστές της περιουσίας του Επστάιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο φορέας διαχείρισης είχε ήδη δημιουργήσει ταμείο αποζημιώσεων, από το οποίο έχουν διατεθεί 121 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα, καθώς και επιπλέον 49 εκατομμύρια δολάρια μέσω διακανονισμών, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian.

Οι Ιντάικ και Καν, διά του συνηγόρου τους, διευκρίνισαν ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν προβαίνουν σε καμία παραδοχή παράνομης πράξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
321
179
143
124
118
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας «πακέτο» με ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ζητούν Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία και Βρετανία
«Μία κατάπαυση πυρός, μία ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορεί ποτέ να είναι το προοίμιο μίας νέας επίθεσης» τόνισε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας
Ουυκρανοί πυροσβέστες σβήνουν φωτιά μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση
Newsit logo
Newsit logo