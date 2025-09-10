Τι είναι το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και τι σημαίνει η επίκλησή του από την Πολωνία – Οι επτά φορές που έχει ενεργοποιηθεί

Σε «κόκκινο συναγερμό» είναι το ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από 19 ρωσικά drones, κάποια εκ των οποίων καταρρίφθηκαν. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του Άρθρου 4.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του ήταν πιθανότατα μια «πρόκληση μεγάλης κλίμακας» και ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει. Στη συνέχεια ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ορίζει: «Τα κράτη – μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους όταν, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, που προβλέπει συλλογική άμυνα, το Άρθρο 4 δεν ενεργοποιεί στρατιωτική δράση, αλλά πυροδοτεί επίσημες συζητήσεις εντός της Συμμαχίας όταν ένα κράτος – μέλος θεωρεί ότι η εδαφική του ακεραιότητα ή η ασφάλειά του απειλείται.

Από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) το 1949, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί 7 φορές, κυρίως από μέλη της Ανατολικής Ευρώπης μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναλυτικά, οι 7 φορές που έχει ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4: