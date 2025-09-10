Συμβαίνει τώρα:
Τι είναι το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και τι σημαίνει η επίκλησή του από την Πολωνία – Οι επτά φορές που έχει ενεργοποιηθεί

Τέσσερις φορές έχει ενεργοποιηθεί από την Τουρκία με τελευταία τον Φεβρουάριο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Σύνοδος ΝΑΤΟ
Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στην Χάγη της Ολλανδίας, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 / POOL PHOTO / NATO / EUROKINISSI

Σε «κόκκινο συναγερμό» είναι το ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από 19 ρωσικά drones, κάποια εκ των οποίων καταρρίφθηκαν. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του Άρθρου 4.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του ήταν πιθανότατα μια «πρόκληση μεγάλης κλίμακας» και ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει. Στη συνέχεια ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ορίζει: «Τα κράτη – μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους όταν, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Σε αντίθεση με το Άρθρο 5, που προβλέπει συλλογική άμυνα, το Άρθρο 4 δεν ενεργοποιεί στρατιωτική δράση, αλλά πυροδοτεί επίσημες συζητήσεις εντός της Συμμαχίας όταν ένα κράτος – μέλος θεωρεί ότι η εδαφική του ακεραιότητα ή η ασφάλειά του απειλείται.

Από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) το 1949, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί 7 φορές, κυρίως από μέλη της Ανατολικής Ευρώπης μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναλυτικά, οι 7 φορές που έχει ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4:

  • 10 Φεβρουαρίου 2003, η Τουρκία ζήτησε επισήμως διαβουλεύσεις για αμυντική υποστήριξη σε περίπτωση απειλής του πληθυσμού ή της επικράτειάς της λόγω του πολέμου στο Ιράκ. Το ΝΑΤΟ συμφώνησε σε πακέτο αμυντικών μέτρων και υλοποίησε την Επιχείρηση Display Deterrence από τέλη Φεβρουαρίου έως αρχές Μαΐου 2003.
  • 22 Ιουνίου 2012, η Τουρκία ζήτησε διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4, μετά την κατάρριψη τουρκικού μαχητικού της από συριακές δυνάμεις.
  • 3 Οκτωβρίου 2012, η Τουρκία ζήτησε εκ νέου διαβουλεύσεις όταν πέντε Τούρκοι πολίτες σκοτώθηκαν από συριακά πυρά. Στις 21 Νοεμβρίου 2012, η Τουρκία ζήτησε ανάπτυξη πυραύλων Patriot, κάτι που το ΝΑΤΟ ενέκρινε για την προστασία του πληθυσμού και της επικράτειάς της.
  • 3 Μαρτίου 2014, η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 μετά από αυξανόμενες εντάσεις στην Ουκρανία, λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς της Ρωσίας.
  • 26 Ιουλίου 2015, η Τουρκία ζήτησε νέες διαβουλεύσεις λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις, για να ενημερώσει τους συμμάχους για τα μέτρα που έλαβε.
  • 28 Φεβρουαρίου 2020, η Τουρκία ζήτησε εκ νέου διαβουλεύσεις μετά τον θάνατο Τούρκων στρατιωτών σε αεροπορικά πλήγματα από το συριακό καθεστώς και τη Ρωσία στην επαρχία Ιντλίμπ.
  • 24 Φεβρουαρίου 2022, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία επικαλέστηκαν το Άρθρο 4, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

