«Τι πρέπει να κάνω για να σε δω με στενό δερμάτινο ρούχο;» – Τα πικάντικα μηνύματα του επικεφαλής της επιτροπής Λος Άντζελες 2028 στην Γκισλέιν Μάξγουελ

Καθώς αντιμετωπίζει τις συνέπειες μίας αναφοράς στο έγγραφο που δημοσίευσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον διαβόητο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, ο Κέισι Γουάσερμαν υποστηρίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Ολυμπιακής Επιτροπής του Λος Άντζελες 2028 με μία δήλωση εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με το hollywoodreporter.com, η εκτελεστική επιτροπή διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 εξέδωσε ψήφο εμπιστοσύνης μετά από συνάντηση την Τετάρτη (11.02.2026) και δήλωσε ότι είχε προσλάβει την εξωτερική δικηγορική εταιρεία «O’Melveny & Myers LLP» για να εξετάσει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέισι Γουάσερμαν με την Γκισλέιν Μάξγουελ το 2003, τρία χρόνια πριν ο Τζέφρι Επστάιν συλληφθεί για πρώτη φορά στη Φλόριντα με την κατηγορία της προαγωγής πορνείας.

«Η LA28 λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και το διοικητικό μας συμβούλιο δεσμεύεται να εξετάσει διεξοδικά οποιαδήποτε ανησυχία σχετίζεται με την ηγεσία του οργανισμού», δήλωσε η εκτελεστική επιτροπή. «Ο Casey Wasserman συνεργάστηκε πλήρως με την εξέταση. Διαπιστώσαμε ότι η σχέση του κ. Wasserman με τον Jeffrey Epstein και την Ghislane Maxwell δεν ξεπερνούσε τα όρια όσων έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί».

Στις ημέρες που ακολούθησαν τη δημοσίευση, στις 30 Ιανουαρίου, μίας σειράς εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον Epstein, τα οποία περιείχαν υπονοούμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Maxwell, ο Wasserman δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για την αλληλογραφία και πρόσθεσε:

«Ποτέ δεν είχα προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Jeffrey Epstein», εκτός από μία πτήση το 2002 με το αεροπλάνο του προς την Αφρική μαζί με τον Bill Clinton και άλλους.

Τα email του μεγιστάνα προς τη Maxwell από την άνοιξη του 2003 περιλαμβάνουν την αναφορά της ότι τον σκεφτόταν «σε ακατάλληλες στιγμές», στην οποία εκείνος απάντησε: «Σε σκέφτομαι συνέχεια… Τι πρέπει να κάνω για να σε δω με ένα στενό δερμάτινο ρούχο; Είμαι στη Νέα Υόρκη απόψε, εσύ όχι, τι να κάνω; Xoxo cw».

Almost a year ago, during the Deathpact assault, I called out Wasserman for being involved with Epstein and I got death threats… Casey Wasserman was listed 80+ times in the Epstein files…. This company represents so many artists that I really hope find new representation…. pic.twitter.com/tove5uM1ip — T(@tortorence) February 3, 2026

Από το 2014, ο Wasserman καθοδηγεί τις φιλοδοξίες του Λος Άντζελες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο μεγιστάνας έχει εμπλακεί προσωπικά στην οργάνωση των πολύπλοκων μηχανισμών για να φέρει τους Θερινούς Αγώνες στην πόλη, καθώς και να προσελκύσει κορυφαίους χορηγούς για αυτό που έχει περιγραφεί ως μια εκδήλωση που χρηματοδοτείται από ιδιώτες. Για τους χορηγούς, ο Wasserman συνεργάστηκε με τον διευθυντή διαφήμισης της NBCUniversal, Mark Marshall, και τον John Slusher, διευθύνοντα σύμβουλο της U.S. Olympic and Paralympic Properties, για να υπογράψει συμφωνίες με τις Starbucks, Google, Intuit και άλλες εταιρείες.

Casey Wasserman: Ο ισχυρός ατζέντης στον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού

Σύμφωνα με το hollywoodreporter.com, η απολογία του Γουάσερμαν, που πέρα από πρόεδρος της LA28 είναι και ισχυρός ατζέντης στον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, δεν αποθάρρυνε τους πελάτες του από το να τον εγκαταλείψουν (Chappell Roan, Chelsea Cutler, Dropkick Murphys, Sylvan Esso) ή να εκδώσουν δημόσια τελεσίγραφο ότι θα τον εγκαταλείψουν αν δεν παραιτηθεί (Beach Bunny, Best Coast) ή να δηλώσουν ότι η αφοσίωσή τους είναι τελικά στον ατζέντη τους και όχι στον Wasserman.

Η πληθώρα δημόσιων σχολίων από καλλιτέχνες αποτελεί μία σπάνια περίπτωση όπου πελάτες καλούν δημόσια έναν κορυφαίο στέλεχος στην κορυφή της εξουσίας του να παραιτηθεί. Και αυτές οι αποχωρήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στους καλλιτέχνες του μουσικού τμήματος, αλλά επεκτάθηκαν και στο ισχυρό αθλητικό τμήμα, όταν η ποδοσφαιρίστρια Abby Wambach ανακοίνωσε στις 11 Φεβρουαρίου ότι αποχωρούσε από τον Wasserman.

Το διοικητικό συμβούλιο της LA28 του Wasserman περιλαμβάνει τη δικηγόρο του για συγχωνεύσεις και εξαγορές, την Alison Ressler, δωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος όπως ο Jeffrey Katzenberg, προσωπικότητες του αθλητικού επιχειρείν με τις οποίες έχει συνεργαστεί, όπως η πρώην ιδιοκτήτρια των Lakers, η Jeanie Buss, καθώς και διορισμένα μέλη με ρεπουμπλικανικές τάσεις, όπως η Elaine Chao, ο Kevin McCarthy, ο Reince Preibus και η Diane Hendricks.

LA Olympics boss Casey Wasserman’s racy emails with Ghislaine Maxwell while he was married revealed in Epstein files https://t.co/JuLnwZLMX2 pic.twitter.com/IW3O99hf9d — New York Post (@nypost) January 31, 2026

Η διεθνής προβολή του Wasserman ως προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής του Λος Άντζελες 2028 έχει τραβήξει την προσοχή στις δεκαετίες που τον συνδέουν με τη Maxwell, καθώς και στην παρουσία του στην πτήση με τον Epstein το 2002. Ο Γουάσερμαν επισκέφθηκε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 σε Μιλάνου – Κορτίνα στην Ιταλία αυτόν τον μήνα, όπου η πρόεδρος της ΔΟΕ, Kirsty Coventry ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τα email. «Ο Casey έχει εκδώσει μία δήλωση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο», απάντησε η Coventry.