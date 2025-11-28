Τι σηματοδοτεί η ιστορική συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα στη Νίκαια της Βιθυνίας

Μήνυμα προσήλωσης στον διάλογο για την επανένωση και την ενότητα όλων των Χριστιανών αναμένεται να εκπέμψουν σήμερα (28.11.2025) στις 14:30 ώρα Ελλάδας από τη Νίκαια, το σημερινό Ιζνίκ της επαρχίας Προύσας της Τουρκίας, ο Πάπας Λέων ο οποίος επισκέπτεται επισήμως την Τουρκία, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια ιστορική και υψηλού συμβολισμού συνάντηση.

Οι δύο ηγέτες του χριστιανισμού, Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμώντας την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, θα αναπέμψουν κοινές προσευχές για τη διαχριστιανική ενότητα, στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης του Ποντίφικα στην Τουρκία. Η επίσκεψη του Πάπα στην Άγκυρα εντάσσεται στις εκδηλώσεις που τιμούν την επέτειο της Συνόδου του 325 μ.Χ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Χριστιανισμού, οι δύο προκαθήμενοι θα τιμήσουν μαζί αυτή τη σημαντική επέτειο στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Εκεί, ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τις θεολογικές αντιπαραθέσεις της εποχής.

Η κοινή παρουσία Πάπα και Πατριάρχη στέλνει το μήνυμα πως η πίστη της Νικαίας και οι αποφάσεις εκείνης της Συνόδου αποτελούν το θεμέλιο που ενώνει σχεδόν όλους τους χριστιανούς. Η εικόνα ενότητας, παρά τις αιώνες διαφορών, υπογραμμίζει ότι οι δύο Εκκλησίες μπορούν να λειτουργήσουν ως πνευματικό σημείο αναφοράς σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

Το ταξίδι του Ποντίφικα στην Τουρκία – το πρώτο μετά την ενθρόνισή του – περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Φανάρι, όπου θα τελεστεί κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε απευθύνει την ίδια πρόσκληση και στον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο. Την πρόταση επανέλαβε στον νέο Πάπα, Λέοντα ΙΔ’, κατά την ενθρόνισή του, προκειμένου να τιμηθεί από κοινού η κορυφαία αυτή στιγμή της χριστιανικής ιστορίας.

Η Νίκαια στο επίκεντρο της ιστορίας

Η Νίκαια (Ιζνίκ), η μικρή πόλη της βορειοδυτικής Τουρκίας όπου επικεντρώνεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του Χριστιανισμού: είναι ο τόπος όπου συγκλήθηκε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ.

Από εκείνη τη Σύνοδο προέκυψε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας, η ομολογία πίστεως που μέχρι σήμερα απαγγέλλεται από εκατομμύρια χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πνευματικός ηγέτης των Ορθοδόξων παγκοσμίως, θα προσευχηθούν την Παρασκευή στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, τιμώντας την επέτειο της Συνόδου.

Τα πέτρινα θεμέλια της βασιλικής, τα οποία αποκαλύφθηκαν πρόσφατα λόγω της υποχώρησης της στάθμης της λίμνης Ιζνίκ, πιστεύεται ότι βρίσκονται στο σημείο όπου υπήρχε μια παλαιότερη εκκλησία – εκείνη που φιλοξένησε τη Σύνοδο πριν από 1.700 χρόνια.

Από τον 16ο αιώνα, η Νίκαια είναι ξακουστή για την αγγειοπλαστική της, ιδίως για τα πολύχρωμα κεραμικά που κατασκεύαζαν οι τεχνίτες μέσα στα αρχαία τείχη της πόλης. Τα ίδια αυτά κεραμικά στολίζουν σήμερα το Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ στην Κωνσταντινούπολη — τον περίφημο Μπλε Τζαμί — το οποίο ο Λέων θα επισκεφθεί το Σάββατο,.

Η πόλη των 45.000 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζει μεγάλη αύξηση επισκεπτών από τότε που ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Πάπα, αναφέρει το Associated Press.

Ωστόσο, για τον Πάπα Λέοντα και τον Βαρθολομαίο, η πόλη φέρει και μια πιο σκοτεινή ιστορική μνήμη, λιγότερο συμβατή με την επιθυμία για καθολικο-ορθόδοξη προσέγγιση: εδώ κατέφυγαν οι Ορθόδοξοι αυτοκράτορες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όταν οι καθολικοί σταυροφόροι λεηλάτησαν και κατέλαβαν βίαια την Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 13ου αιώνα.

Θερμή υποδοχή του Πάπα Λέοντα στη Κωνσταντινούπολη – Επόμενος σταθμός η Βηρυτός

Με την άφιξή του την Πέμπτη, ο Λέων ΙΔ΄ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ένα μήνυμα ειρήνης και διαθρησκευτικού διαλόγου. Για το Βατικανό, η επίσκεψη στην Τουρκία αποτελεί ευκαιρία να στηρίξει τις χριστιανικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές γύρω από τη θρησκευτική συνύπαρξη.

Με ζητωκραυγές «Papa Leo» και «Viva il Papa» υποθέχτηκαν τον πάπα Λέων ΙΔ΄ την Παρασκευή (28.11.2025) στην Κωνσταντινούπολη, στην πρώτη πλήρη ημέρα της επίσκεψής του στην Τουρκία, από τη μικρή καθολική κοινότητα της χώρας. Μια σπάνια έκφραση ενθουσιασμού στην Κωνσταντινούπολη, που δίνει το στίγμα της επίσκεψης του πάπα Λέωντα, σχεδιασμένης ως σημαντικό βήμα για την προσέγγιση των χριστιανών και την υπεράσπιση των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου 2025, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο πάπας Λέων, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του. Στις 2 Δεκεμβρίου, θα προσευχηθεί σιωπηλά στο σημείο της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, που προκάλεσε 218 θανάτους, περισσότερους από 6.000 τραυματισμούς και τεράστιες υλικές ζημιές.