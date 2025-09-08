Κόσμος

«Τι χάπι ήταν;»: Η εμφάνιση του Τραμπ στο US Open προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την υγεία του

Τα ερωτήματα των χρηστών στα social media και η ανησυχία για την υγεία του
Ντοναλντ Τραμπ
Photo / Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρακολούθησε τον τελικό του US Open την Κυριακή 07.09.2025 στο γήπεδο Άρθουρ Ας στη Νέα Υόρκη, με μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ, να προκαλεί σχόλια στα social media.

Μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από το αθλητικό event, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται να τον δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με ένα χάπι μπλε χρώματος ανάμεσα στα δόντια του.

Το καρέ αυτό κατέγραψε ο φωτογράφος Άντρες Κουντάκι, ο οποίος έγραψε στην φωτογραφία που ανάρτησε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παίρνει ένα χάπι καθώς παρακολουθεί τον τελικό του US Open ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη».

Χρήστες των social media, έσπευσαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία αυτή ενώ δημιουργήθηκαν και πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι ήταν το εν λόγω χάπι.

«Μπορεί κάποιος επαγγελματίας υγείας να μου πει τι χάπι πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ στο US Open;», ρώτησε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος σχολίασε: «Τι είδους χάπι παίρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο US Open σήμερα;»

Η νέα φωτογραφία έρχεται σε μια περίοδο που συνεχίζονται οι ανησυχίες για την υγεία του προέδρου Τραμπ – οι οποίες εντάθηκαν επειδή δεν είχε κάποια προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Ημέρα Εργασίας.

 

Ο 79χρονος αμερικανός πρόεδρος, είχε προκαλέσει ξανά ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, όταν εντοπίστηκε με μια μελανιά στο χέρι του. Ο γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλα, παραδέχτηκε την ύπαρξη μελανιών, σημειώνοντας: «Αυτό συνάδει με ήπιο ερεθισμό των ιστών από τις συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικής αγωγής για καρδιαγγειακά νοσήματα». Είχε προσθέσει τότε πως κατά τα άλλα ο πρόεδρος είναι σε «εξαιρετική σωματική και πνευματική υγεία» και τόνισε ότι οι μελανιές μπορεί επίσης να οφείλονται στην ασπιρίνη που παίρνει.

