TikTok: Ποιοι κρύβονται πίσω από τα viral βίντεο με ΑΙ φρούτα και λαχανικά που σαρώνουν

Άπιστα μήλα, μπανάνες που φλερτάρουν με μελιτζάνες και «γεννούν» κομμάτια σοκολάτας… Βίντεο με φρούτα και λαχανικά σε ανθρώπινη μορφή, δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, έχουν κατακλύσει το TikTok και το Instagram. Τα σύντομα αυτά κλιπς, που θυμίζουν μίνι σειρές τύπου ριάλιτι, τραβούν καθημερινά την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών. Ποιοι βρίσκονται όμως πίσω από αυτά τα βίντεο, που συχνά φλερτάρουν με τα όρια της πορνογραφίας – και ποιος είναι ο στόχος τους;

Μέσα σε λίγες ημέρες, η 31χρονη Πρισίλ έγινε «εθισμένη» σε αυτό το νέο είδος ιστοριών που δημιουργούνται από AI και ανεβαίνουν στο TikTok. Κάθε βράδυ παρακολουθεί αυτές τις μικρές, σχεδόν καρτουνίστικες ιστορίες όπου ξετυλίγονται ερωτικά δράματα και προδοσίες μεταξύ φρούτων, λαχανικών ή ακόμη και τροφίμων όπως σοκολάτα, τυρί ή ζυμαρικά.

Όπως εκείνη, έτσι και εκατομμύρια χρήστες παρακολουθούν τα τελευταία εβδομάδες αυτά τα ανθρωπόμορφα – και συχνά υπερσεξουαλικά – βίντεο. Περιεχόμενο ταυτόχρονα παράξενο, αστείο και εθιστικό, που εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Λογαριασμοί όπως ο «OnlyMoviesFr» έχουν φτάσει να συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, προσαρμόζοντας τη λογική δημοφιλών ριάλιτι, όπως το «Νησί των Πειρασμών».

Η δημοφιλία των φρούτων εξηγείται από τον συνδυασμό του παράλογου και του αστείου, που τραβάει την προσοχή, αλλά και από το γεγονός ότι τα βίντεο είναι εύκολα να μοιραστούν.

Μπορούν να σταλούν απευθείας σε φίλους χωρίς να χρειάζεται εξήγηση, δημιουργώντας κοινά σημεία αναφοράς σε όλο το διαδίκτυο. Επιπλέον, η αισθητική των βίντεο θυμίζει παλιά καρτούν, δημιουργώντας ζεστό και φιλικό συναίσθημα, ενώ η χρήση AI προσθέτει αίσθηση καινοτομίας και πρωτοτυπίας.

Ο 21χρονος φοιτητής οικονομικών Charles ξεκίνησε να δημιουργεί τέτοια βίντεο στις αρχές Μαρτίου, με το ψευδώνυμο «Dr. Einstein», εμπνευσμένος από την αγγλόφωνη πλευρά του TikTok. Η πρώτη του προσπάθεια – μια ιστορία απιστίας ανάμεσα σε φράουλες και μια μπανάνα – ξεπέρασε τις 600.000 προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

«Είναι απλές, καρικατουρίστικες ιστορίες που καταλαβαίνουν όλοι», λέει. Σήμερα ανεβάζει έως και δύο βίντεο την ημέρα, διαχειριζόμενος τρεις λογαριασμούς με δεκάδες χιλιάδες followers.

Όπως εξηγεί, η δημιουργία δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται: «Χρειάζεται ιδέα, σενάριο και μετά πολλά μικρά clips που ενώνονται». Για την παραγωγή χρησιμοποιεί εργαλεία AI, όπως η πληρωμένη έκδοση του Gemini, και τα επεξεργάζεται μέσω CapCut.

Το κυνήγι του αλγορίθμου και του χρήματος

Ωστόσο, ούτε ο Charles ούτε άλλοι δημιουργοί το κάνουν από καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Το βασικό κίνητρο είναι οικονομικό. «Οι περισσότεροι είναι εδώ για να βγάλουν χρήματα», παραδέχεται. «Θα συνεχίσω μέχρι να τελειώσει η τάση και μετά θα αλλάξω θεματολογία».

Παρόμοια στρατηγική ακολουθεί και ο 22χρονος Oscar, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Διεθνές Εμπόριο, που διαχειρίζεται τρεις λογαριασμούς στο TikTok. «Αν μπορώ να αυξήσω το εισόδημά μου, το κάνω», λέει, τονίζοντας ότι αυτές οι AI δημιουργίες πληρώνονται καλύτερα από άλλες μορφές περιεχομένου.

Όπως εξηγεί, η επιτυχία τους οφείλεται και στο χαμηλό κόστος παραγωγής: «Υπάρχουν τρόποι να χρησιμοποιήσεις εργαλεία AI δωρεάν και να παράγεις μαζικά περιεχόμενο».

Μια φούσκα που θα σκάσει;

Παρά τα πιθανά μεγάλα κέρδη – ορισμένοι φτάνουν έως και 2.000 ευρώ την εβδομάδα ανά λογαριασμό – οι ίδιοι οι δημιουργοί παραδέχονται ότι πρόκειται για μια προσωρινή τάση.

«Αυτό που δουλεύει σήμερα, σε δύο μήνες μπορεί να μην υπάρχει καν», λένε.

Για αυτό και πολλοί πουλούν online οδηγούς (PDF, ebooks, μαθήματα) για το πώς να δημιουργεί κανείς τέτοιο περιεχόμενο, ως επιπλέον πηγή εισοδήματος.

Οι ειδικοί βλέπουν το φαινόμενο με ανησυχία. Ο δημοσιογράφος Victor Fersing το κατατάσσει στο λεγόμενο «AI slop» – δηλαδή μαζικά, χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται για να τραβά την προσοχή.

«Δεν υπάρχει συνοχή ή νόημα. Είναι απλώς περιεχόμενο σχεδιασμένο να σε κρατά κολλημένο», εξηγεί.

Τα βίντεο βασίζονται σε έντονα οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα: έντονα χρώματα, υπερσεξουαλικοποιημένα σώματα, γρήγορη δράση και σκηνικά που θυμίζουν φαντασιακές εκδοχές της πραγματικότητας.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι πίσω από το φαινομενικά αθώο περιεχόμενο μπορεί να κρύβονται πιο σκοτεινά μηνύματα – από σεξιστικά στερεότυπα μέχρι ρατσιστικές ή ομοφοβικές ιδέες.

«Μερικές φορές αγγίζουν τα όρια της πορνογραφίας. Συνήθως, βλέπουμε φρούτα με σώματα μοντέλων ή υπερβολικά μυώδη, υπερβάλλουν ορισμένα μέρη του ανθρώπινου σώματος για να τραβήξουν την προσοχή», εξηγεί ο δημοσιογράφος Victor Fersing.

Αν και πολλοί δημιουργοί το αρνούνται, παραδέχονται ότι συχνά «προκαλούν» σκόπιμα για να αυξήσουν την αλληλεπίδραση.

Την ίδια στιγμή, οι πλατφόρμες δεν δείχνουν διάθεση να περιορίσουν το φαινόμενο. «Η εξάρτηση είναι εξαιρετικό επιχειρηματικό μοντέλο», σημειώνει ο Fersing, εξηγώντας ότι αν μία πλατφόρμα αυστηροποιήσει τους κανόνες, οι χρήστες απλώς θα μετακινηθούν σε άλλη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σχεδόν ανεξέλεγκτο περιβάλλον, όπου ακόμη και ανήλικοι εκτίθενται εύκολα σε τέτοιο περιεχόμενο.

«Δεν είναι η πιο ποιοτική “πνευματική τροφή” που έχουμε δει», καταλήγουν οι ειδικοί, περιγράφοντας το σημερινό διαδίκτυο ως ένα «ψηφιακό Φαρ Ουέστ», όπου η προσοχή – και όχι η ποιότητα – είναι το απόλυτο νόμισμα.