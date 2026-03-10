Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν – Αραγτσί: «Απαράδεκτη η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου»

Η επίθεση με πύραυλο που δέχτηκε (09.03.2026) η Τουρκία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και μετά τον Ερντογάν σειρά πήρε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χακάν Φιντάν, να επιπλήξει και να κάνει παράπονα στο Ιράν.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και του ομολόγου του στο Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επικοινωνία αυτή ακολούθησε και το αυστηρό τηλεφώνημα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν προς τον Μασούντ Πεζεσκιάν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Φιντάν τόνισε ότι οποιαδήποτε παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, επισημαίνοντας παράλληλα πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κινήσεις που στρέφονται εναντίον της.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να αποφύγουν ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν τη σταθερότητα στην περιοχή ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι πύραυλοι που κατευθύνθηκαν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προήλθαν από το Ιράν, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.