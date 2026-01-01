Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη και Ζελένσκι: Στις 7 Ιανουάριου στην Κύπρο ο Ουκρανός πρόεδρος

Αφορμή για την επικοινωνία των δύο ηγετών ήταν η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Louiza Vradi

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τον ενημέρωσε ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη στήριξη του ουκρανικού λαού, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ελεύθερης βούλησης της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή πηγάζει από τις ίδιες αξίες και αρχές που καθοδηγούν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία η ίδια βιώνει τις τραγικές συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Τόνισε, επίσης, ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει ενεργά, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και στην προάσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου.

