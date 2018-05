Τηλεοπτικά ζευγάρια που ήταν μαζί και στη ζωή

Φυσικά δεν αποτελεί έκπληξη που πολλοί ηθοποιοί καταλήγουν να γίνονται ζευγάρι με το τηλεοπτικό τους ταίρι.

Τα προβλήματα βέβαια αρχίζουν όταν κλείνει ο κύκλος της σχέσης τους στη ζωή και πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί και να υποδύονται πως είναι ερωτευμένοι για τις ανάγκες των ρόλων τους.

Αυτά είναι 16 από τα ζευγάρια που ήρθαν κοντά και στη ζωή και κλήθηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους μετά τον χωρισμό.

Η Kaley Cuoco και ο Johnny Galecki γνωρίστηκαν στη σειρά The Big Bang Theory και έβγαιναν κρυφά για δύο χρόνια. Χώρισαν τον Δεκέμβριο του 2009 αλλά συνέχισαν να υποδύονται τους ερωτευμένους. Μάλιστα πρόσφατα παντρεύτηκαν στη σειρά.

H Amanda Abbington, σύντροφος στην πραγματική ζωή του Martin Freeman, έπαιξε τη γυναίκα του για τις ανάγκες του Sherlock. Το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Η Jennifer Carpenter και ο Michael C. Hall ερωτεύτηκαν ενώ υποδύονταν τα αδέρφια στο Dexter. Παντρεύτηκαν το 2008 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2010. Συνέχισαν να δουλεύουν μαζί μέχρι και το τέλος της σειράς το 2013.

Η Blake Lively και ο Penn Badgley, που συμπρωταγωνιστούσαν ως ζευγάρι στο Gossip Girl, έβγαιναν για τρία χρόνια. Χώρισαν όταν έγιναν και οι δύο 23 ετών. Κρατούσαν τον χωρισμό τους κρυφό για μήνες, καθώς δεν ήθελαν να επηρεάσουν τη σειρά. Η Blake είναι πλέον παντρεμένη με τον Ryan Reynolds και ο Penn με την τραγουδίστρια Domino Kirke.

H Sophia Bush και ο Chad Michael Murray ερωτεύτηκαν στο πλατό του One Tree Hill και παντρεύτηκαν στην πραγματική ζωή. Χώρισαν μετά από πέντε μήνες, το 2005, και συνέχισαν να δουλεύουν μαζί μέχρι το 2009.

Η Rachel Bilson και ο Adam Brody ήταν το αγαπημένο ζευγάρι της σειράς The OC και έκαναν τους θαυμαστές τους να ενθουσιαστούν όταν έμαθαν πως είναι μαζί και στη ζωή. Έβγαιναν για τρία χρόνια μέχρι και χώρισαν το 2006. Συνέχισαν να δουλεύουν μαζί μέχρι το τέλος της σειράς.

Η Alexis Bledel και ο Milo Ventimiglia έβγαιναν από το 2002 μέχρι και το 2006. Πρόσφατα μάλιστα συνεργάστηκαν ξανά για το Gilmore Girls: A Year In The Life, συνέχεια της σειράς Gilmore Girls όπου γνωρίστηκαν. Η Alexis είναι πλέον παντρεμένη με τον συμπρωταγωνιστή της στους Mad Men, Vincent Kartheiser.

Daily reminder that Milo Ventimiglia and Alexis Bledel were THAT couple also irl and I’m still not over their breakup 💔

They looked so cute together 😭 pic.twitter.com/FZpMXWaFlb

— jess; (@katysclaws) April 25, 2018