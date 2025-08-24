Times of Israel: Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Ισραήλ να δράσει γρήγορα στη Γάζα ενώ μεγαλώνει η ανησυχία για τους ομήρους

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή (22.08.2025), ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση αφήνοντας να εννοηθεί ότι «ορισμένοι όμηροι δεν είναι πια εδώ», διαψεύδοντας τους επίσημους αριθμούς του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον συντονιστή στο Ισραήλ για τις οικογένειες, 20 άτομα παραμένουν ζωντανά, δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και 28 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσαν την αγωνία των συγγενών, οι οποίοι ζητούν πλέον περισσότερη διαφάνεια από τις αρχές, γράφει το Times of Israel.

Σύμφωνα με το Channel 12, που επικαλείται το Times of Israel, αρκετοί όμηροι χρειάζονται άμεσα ιατρική περίθαλψη. «Η απελευθέρωση των ομήρων είναι άμεση ανάγκη», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Την ίδια στιγμή, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε να στείλει αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις με τους διαμεσολαβητές, παρά τις εβδομάδες δισταγμών και τον αυξανόμενο κίνδυνο οι όμηροι να εκτελεστούν από τους απαγωγείς τους ή να σκοτωθούν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Διεθνείς πιέσεις και εσωτερικές αντιθέσεις

Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο, που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από τη Χαμάς την εγκατάλειψη αρκετών απαιτήσεων, εκφράζουν απογοήτευση για τις παλινωδίες του Νετανιάχου. Ενώ το Ισραήλ είχε αποδεχθεί μια συμφωνία κατά στάδια που προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση 10 ομήρων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζητά τώρα μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Αυτή η αδιαλλαξία προκάλεσε ένταση με την Αίγυπτο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οποίας δήλωσε ότι «οι όροι του Ισραήλ υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης εκεχειρίας».

Ο Τραμπ θέλει γρήγορη επιχείρηση

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο σύμβουλός του Ρον Ντέρμερ εκτιμούν ότι ο Τραμπ στηρίζει την επίθεση κατά της Πόλης της Γάζας, αλλά μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά μια σύντομη και αποφασιστική επιχείρηση και όχι έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εϊάλ Ζαμίρ φέρεται να δέχθηκε έντονες επικρίσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς Μπεσαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για καθυστερήσεις και απαίτησαν πλήρη πολιορκία: «Ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό. Μπορούν να πεθάνουν από την πείνα ή να παραδοθούν», φέρεται να είπε ο Σμότριτς.

Οι αντιπαραθέσεις αυτές έρχονται ενώ η διεθνής κοινότητα προειδοποιεί για καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες από μια επίθεση στην Πόλη της Γάζας, όπου ο υποσιτισμός πλήττει ήδη σοβαρά τον άμαχο πληθυσμό. Οι οικογένειες των ομήρων φοβούνται ότι η επιχείρηση θα σημάνει το οριστικό τέλος για τους δικούς τους ανθρώπους.