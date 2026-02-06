Την «εμπλοκή» Μακρόν στο σκάνδαλο Επστάιν επιχείρησε το ρωσικό δίκτυο Storm-516 με εκστρατεία παραπληροφόρησης

Σάλο έχει προκαλέσει στην Γαλλία η υπόθεση παραπληροφόρησης που είχε στόχο τον πρόεδρο τη χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, με σκοπό να πλήξει το κύρος, την αξιοπιστία, και συνολικά της δημόσια εικόνα του, χρησιμοποιώντας ως «εργαλείο» τον Τζέφρι Επστάιν.

Ειδικότερα, οι γαλλικές αρχές είχαν εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα στα social media, με πρακτικές που συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς υπήρξε απόπειρα να συνδεθεί ο Εμανουέλ Μακρόν με τον σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν, που έχει προκαλέσει σοκ μετά τις αποκαλύψεις για τα κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και όχι μόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαλλική κυβερνητική πηγή ανακοίνωσε σήμερα (06.02.2026) ότι ανιχνεύθηκε επιχείρηση παραπληροφόρησης που συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο Storm-1516 με στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εμπλέκεται στην υπόθεση Τζέφρι Επστάιν.

Η Viginum, η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της online ξένης ανάμειξης, εντόπισε την επιχείρηση αυτή, η οποία συνίστατο στην δημιουργία ιστοσελίδας που θα σφετεριζόταν την ταυτότητα της France Soir και όπου θα δημοσιευόταν άρθρο που κατηγορούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν για ανάμειξη στο σκάνδαλο του Αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία.

Η ίδια κυβερνητική πηγή επιβεβαιώνοντας, πληροφορία του δικτύου BFMTV, ανέφερε ότι η ψευδής πληροφορία διογκώθηκε στο X και πήρε έκταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαβόητη ομάδα «Storm-516» κατηγορείται από τις γαλλικές αρχές για εκστρατείες παραπληροφόρησης, ενώ η πρακτική αυτή, στην οποία μια οντότητα μιμείται γνωστά δυτικά μέσα ενημέρωσης και think tanks για να φαίνεται έγκυρη, γνωστή και ως «Doppelganger» ανήκει στο modus operandi των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως έχουν αναφέρει δυτικοί αξιωματούχοι.