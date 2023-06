Ένα από τα πιο πολύτιμα ρουμπίνια του κόσμου το «Estrela de Fura» 55,22 καρατίων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, καθώς τίναξε τη μπάνκα και πωλήθηκε έναντι 34,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πολύτιμη πέτρα γνωστή ως «Estrela de Fura» παρουσιάστηκε από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στο Ντουμπάι τον περασμένο Μάιο. Προωθήθηκε ως το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο ρουμπίνι που εμφανίστηκε ποτέ σε δημοπρασία, με προσδοκίες να πωληθεί σε τιμή άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ρουμπίνι πωλήθηκε στη δημοπρασία του Sotheby’s Magnificent Jewels στις 8 Ιουνίου.

Ο Κουίγκ Μπρούνινγκ, επικεφαλής του τομέα κοσμημάτων του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media ότι ενθουσιάστηκε όταν είδε την πέτρα «Estrela de Fura για πρώτη φορά. «Με το άνευ προηγουμένου μέγεθος, το διαπεραστικό του χρώμα και τον σπάνιο βαθμό οπτικής διαφάνειας και διαύγειας, άξιζε πραγματικά την τιμή ρεκόρ, καθώς τώρα εντάσσεται στις τάξεις των πιο θρυλικών πολύτιμων λίθων του κόσμου» είπε ο Μπρούνινγκ.

