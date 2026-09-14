Tinder «match» αναστάτωσε το ΝΑΤΟ: Ερωτική σχέση αξιωματικού με Βρετανίδα προκάλεσε συναγερμό για ρωσική κατασκοπεία

Ένα «match» στο Tinder εξελίχθηκε σε υπόθεση εθνικής ασφάλειας κι έκανε άνω κάτω το ΝΑΤΟ. Η ερωτική σχέση Ισπανού αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού με μια γυναίκα που γνώρισε μέσω της εφαρμογής προκάλεσε ανησυχίες στις υπηρεσίες ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

Ο αξιωματικός υπηρετούσε στο Allied Maritime Command (Marcom), το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο Νόρθγουντ του Χέρτφορντσαϊρ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση, καθώς από εκεί παρακολουθούνται ρωσικά υποβρύχια και πολεμικά πλοία που κινούνται στα βρετανικά ύδατα, αλλά και δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

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Η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ήταν η 49χρονη Janina White, η οποία διαθέτει βρετανική και πολωνική υπηκοότητα. Γεννήθηκε στη Σοβιετική Ρωσία, μετακόμισε στην Πολωνία όταν ήταν παιδί και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Ισπανός αξιωματικός ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, όμως είχε χωρίσει από τη σύζυγό του λίγο πριν γνωρίσει τη White, τον Οκτώβριο του 2024.

Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα. Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, η White μετακόμισε στο διαμέρισμά του στο Ruislip, στο δυτικό Λονδίνο. Οι δυο τους άνοιξαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, σχεδίαζαν διακοπές και συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε όταν η White βρέθηκε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της βάσης του Νόρθγουντ στις 12 Δεκεμβρίου 2024. Ο αξιωματικός τής είχε εξασφαλίσει μονοήμερη άδεια εισόδου με συνοδεία.

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Λίγους μήνες αργότερα, άρχισαν να διατυπώνονται «ανησυχίες ασφαλείας» για τον ίδιο και τη σχέση του με τη White.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεκίνησαν παράλληλες έρευνες ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και την Ισπανία. Η Βρετανία δεν συμμετείχε στις διαδικασίες. Ωστόσο, η ισπανική έρευνα οδήγησε στην αναστολή της άδειας ασφαλείας του αξιωματικού.

Στις 19 Ιουνίου 2025, ο διοικητής του Νόρθγουντ ενημερώθηκε για την έρευνα και ανακάλεσε την κάρτα πρόσβασης του αξιωματικού μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Λίγο αργότερα, ο Ισπανός αξιωματικός απομακρύνθηκε από τη βάση και επέστρεψε στην Ισπανία.

«Δεν είμαι Ρωσίδα κατάσκοπος»

Η Janina White αρνείται κατηγορηματικά ότι εργάζεται για τη Ρωσία και υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας της καταγωγής της. «Ξέρω σίγουρα ότι δεν είμαι Ρωσίδα κατάσκοπος. Τουλάχιστον την τελευταία φορά που το έλεγξα, δεν ήμουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η White δεν συνελήφθη ποτέ και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καμία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι είναι πράκτορας ξένης χώρας.

Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει ότι η υπόθεση πήρε ακόμη πιο περίεργη τροπή κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού της στην Αγία Πετρούπολη, όπου είχε πάει για να επισκεφθεί τον άρρωστο πατέρα της. Εκεί, όπως υποστηρίζει, ένας άνδρας που συστήθηκε ως Andrei και τον οποίο περιγράφει ως αξιωματικό της FSB, της ζήτησε να συναντηθούν για καφέ.

Σύμφωνα με την White, η συνάντηση διήρκεσε περίπου 2 ώρες και ο άνδρας φέρεται να τη ρώτησε για την έρευνα ασφαλείας και για τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της.

«Με ρώτησαν αν γνώριζα κάτι για τη δουλειά του. Είπα “όχι”. Είχαμε έναν κανόνα στο σπίτι, ότι δεν μιλούσε για τη δουλειά του», ανέφερε.

Ο Ισπανός αξιωματικός υποστηρίζει ότι η υπόθεση είχε τεράστιες επιπτώσεις τόσο στην καριέρα όσο και στην οικογένειά του, έπειτα από 35 χρόνια «υποδειγματικής και άψογης υπηρεσίας». Όπως υποστηρίζει, η πρώην σύζυγός του, τα δύο παιδιά τους και η White αποκλείστηκαν σταδιακά από κοινωνικές συναναστροφές, ενώ ακόμη και παιδιά της ισπανικής κοινότητας άρχισαν να αποφεύγουν τα δικά του παιδιά.

Η White υποστηρίζει επίσης ότι ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ισπανία και δεν υπηρετεί πλέον ενεργά στο Πολεμικό Ναυτικό, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η ίδια έχει καταθέσει σειρά καταγγελιών και ζητά δικαστικό έλεγχο της απόφασης με την οποία χαρακτηρίστηκε «κίνδυνος ασφαλείας». Παράλληλα, έχει κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιήθηκε λόγω της καταγωγής της.

Από την πλευρά του, το Marcom υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ παραμένει απόλυτα προσηλωμένο στην προστασία του προσωπικού του, στη διαφύλαξη των διαβαθμισμένων πληροφοριών και στη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης που απαιτεί η Συμμαχία.