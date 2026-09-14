Κόσμος

Νότιος Αφρική: Καραμπόλα με 21 νεκρούς όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο ταξί μίνι μπας

Σχεδόν 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρυσι σε τροχαία στη Νότιο Αφρική, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών
Καραμπόλα με 21 νεκρούς στη Νότιο Αφρική
Ασθενοφόρα στο σημείο του πολύνεκρου τροχαίου / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε τρομακτική καραμπόλα στη Νότιο Αφρική. Δύο μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά στον αυτοκινητόδρομο N1 και λίγο αργότερα ένα τρίτο όχημα έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.

Η σφοδρή καραμπόλα συνέβη στην περιοχή Western Cape, ανάμεσα στις πόλεις Πρινς Άλμπερτ και Λέου-Γκάμκα, με τις αρχές της Νοτίου Αφρικής να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δύο ταξί τύπου μίνι μπας συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ένα τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα.

Εκτός από τους 21 επιβεβαιωμένους νεκρούς, πολλοί ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Μεταφορών.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο N1, στο τμήμα ανάμεσα στις πόλεις Πρινς Άλμπερτ και Λέου-Γκάμκα, περίπου 380 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Τάουν.

«Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα)», δήλωσε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Western Cape Mobility.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πολύνεκρη σύγκρουση.

Τα μίνι μπας αποτελούν το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς στη Νότια Αφρική, ωστόσο «πρωταγωνιστούν» πολύ συχνά σε τροχαία δυστυχήματα.

Τα ατυχήματα στους δρόμους αποτελούν σοβαρότατο ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα.

Ο υπεράριθμος αριθμός επιβατών, η υπερβολική ταχύτητα, η κόπωση των οδηγών, αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις στις οδικές υποδομές, αποτελούν τις πρώτες αιτίες για τους θανάτους στους δρόμους της χώρας.

Σχεδόν 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρυσι σε τροχαία στη Νότιο Αφρική, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών.

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