Κόσμος

Τραμπ: Υπάρχει μια «αρρωστημένη συνωμοσία» κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων

Όπως ανάφερε, οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να ρυθμίζουν τη λειτουργία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και να ασκούν διώξεις εναντίον τους
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kylie Cooper
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (14.09.2026) ότι υφίσταται μια «αρρωστημένη συνωμοσία» κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να ρυθμίζουν τη λειτουργία των εταιρειών ΑΙ και να ασκούν διώξεις εναντίον τους.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη θέσει δικλείδες ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, επιχειρώντας προφανώς έτσι να υποβαθμίσει τις ανησυχίες που εξέφρασαν στελέχη του κλάδου το Σαββατοκύριακο σχετικά με την εσφαλμένη χρήση της της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο μόνος έλεγχος ή “δικλείδες ασφαλείας” που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη τη Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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